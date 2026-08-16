La Junta prevé adjudicar el arreglo del camino a la ermita de Bótoa desde Badajoz antes de final de año

La Junta de Extremadura prevé adjudicar en el cuarto trimestre de este año el acondicionamiento del camino de la Cañada Real Sancha Brava que permite acceder a la ermita de Bótoa desde Badajoz, además de una actuación que se ampliará hasta la Base General Menacho. Tendrá un presupuesto base de licitación de 623.951 euros y el plazo de ejecución será de 10 meses.

El arreglo de esta vía pecuaria, muy utilizada por los romeros, por quienes acuden de visita a la ermita o por los militares, entre otros, se extenderá además hasta las instalaciones del Ejército de Tierra. El objetivo de esta actuación "es mejorar la funcionalidad de la vía pecuaria, favorecer el tránsito ganadero y potenciar otros usos compatibles como el senderismo, la bicicleta y la monta", según ha informado a EFE el ejecutivo extremeño.

Intervenciones que se llevarán a cabo

Las principales actuaciones previstas son el desbroce, limpieza y adecuación del trazado existente, el movimiento de tierras y formación de la plataforma de la senda, la mejora del firme mediante aportación y compactación de materiales seleccionados. Además, también se ejecutarán drenajes, caños, pasos salvacunetas y vados para garantizar la evacuación de aguas.

Dentro de las intervenciones también se incluye la creación de charcas para abastecimiento de agua y mejora ambiental, la forestación de la senda con más de 500 árboles y actuaciones de integración paisajística. En cuanto a infraestructuras y mejoras ambientales, se instalará mobiliario, merenderos, talanqueras, bolardos y señalización, además de medidas de mejora de hábitat para fauna -cajas nido, refugios y majanos.

Petición en 2023

La asociación Amigos de Badajoz y la Hermandad de Bótoa solicitaron en verano de 2023 estas obras de acondicionamiento debido a la historia y tradición que representa esta senda para la capital pacense y dado que "todos los municipios tienen en perfecto estado de conservación los caminos que conducen a sus romerías". También se solicitó que el arreglo fuera más allá de la ermita, hasta la base militar de Bótoa, pues la senda es a su vez muy transitada por soldados que se desplazan a pie o en bicicleta.

El ejecutivo autonómico anunció estas obras durante la pasada legislatura, por lo que ante el adelanto electoral del pasado diciembre y el transcurso hasta la conformación del nuevo gobierno, Amigos de Badajoz solicitó que el proyecto tuviera continuidad.