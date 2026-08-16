El proyecto para recuperar el histórico puente de Cantillana en Gévora, "prácticamente terminado"

La tramitación para la recuperación del histórico puente de Cantillana avanza en el plano administrativo tras completarse la fase de diseño técnico. Según ha confirmado la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la redacción del proyecto encomendada a la empresa pública Ineco se encuentra "prácticamente terminada" en el ámbito de la ingeniería, si bien el documento final se halla en estos momentos completando la fase de tramitación e informes coordinados con otras instituciones públicas.

El viaducto sobre el río Gévora, levantado entre 1531 y 1535, sufrió un grave colapso a mediados de diciembre de 2022 tras el paso de la borrasca Efraín. El temporal se llevó por delante los dos arcos más próximos a la orilla izquierda, la rampa histórica para el paso de ganado y provocó el derrumbe de su bóveda central, apenas seis meses después de haber sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Extremadura.

El primer paso en firme para su rehabilitación lo dio la CHG en abril de 2025, al encargar a Ineco la elaboración del proyecto por un importe cercano a los 300.000 euros. En septiembre de ese mismo año se iniciaron los trabajos de preparación para definir la obra: catas del terreno, ensayos geotécnicos, mediciones y sondeos.

Esa fase previa de diagnóstico ya ha concluido y los ingenieros han definido la propuesta técnica de intervención. No obstante, el expediente definitivo continúa su curso burocrático. A preguntas de este medio sobre el estado de la actuación, la CHG señala que el proyecto se encuentra "en fase de trámites con el resto de las administraciones y afecciones".

Consultado el organismo de cuenca sobre cuándo se prevé dar por concluida la redacción para lanzar la licitación de las obras -de la que aún se desconoce el presupuesto-, la entidad asegura que "no podemos concretar una fecha en este momento, ya que dependemos de terceros para completar determinadas actuaciones. Por nuestra parte, los trabajos están prácticamente finalizados".

Esta circunstancia implica que la CHG aún no haya emitido el Pliego de Prescripciones Técnicas definitivo. "Actualmente nos encontramos en fase de redacción del proyecto, por lo que todavía no existe un pliego disponible", aclaran.

Propuesta técnica

A la espera de la firma definitiva del expediente, Ineco ya ha presentado la propuesta técnica de intervención en el II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil. Ante la ausencia total de planos históricos o documentación original, los equipos de la ingeniería pública tuvieron que partir de cero. Para descifrar la geometría exacta de la infraestructura, recurrieron a tecnologías avanzadas de fotogrametría mediante drones, lo que permitió generar un modelo 3D georreferenciado y fotorrealista de la estructura.

El análisis de patologías confirma que el deterioro del viaducto va más allá de los dos arcos destruidos en 2022. La erosión por las avenidas de agua, el daño provocado por raíces de arbolado invasivo en la plataforma y, sobre todo, un progresivo basculamiento de varias de sus pilas aconsejan consolidar el conjunto.

Para restaurar la estructura respetando su valor monumental, el diseño elaborado por Ineco plantea reconstruir los ojos colapsados mediante sillería granítica y morteros de cal tradicionales, replicando la fábrica histórica. En el subsuelo, la cimentación de las pilas debilitadas se reforzará mediante la inyección de micropilotes invisibles, garantizando su asentamiento sin generar impacto visual.

El proyecto contempla también la recuperación del patrimonio simbólico del viaducto. Está prevista la restitución en el vano central de las lápidas históricas que lo coronaban, entre ellas la que fue retirada en 1992 para evitar su expolio y que permanece custodiada en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

El objetivo final de la inversión -que será sufragada al 100% por el Estado a través de los fondos del 2% Cultural del Ministerio para la Transición Ecológica- contempla acondicionar la plataforma del puente, de 220 metros de longitud y 3,8 metros de ancho, para integrarla en una futura vía verde cicloturista y peatonal entre Badajoz y Cáceres.