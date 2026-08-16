"No quiero que esto quede en el olvido": La historia de Puri Salas y la lucha por exhumar la memoria de Badajoz

El recuerdo de la represión franquista en Badajoz continúa vivo en la voz de las generaciones que heredaron el silencio y el miedo. Purificación Salas, pacense e investigadora de su propia historia familiar, participa en el volumen colectivo 'Nietas contra el olvido, vivencias de la represión franquista', una obra impulsada por Carmen Morente, catedrática de la Universidad de Granada.

El proyecto nació tras una jornada de memoria histórica donde Morente constató la urgencia de rescatar las vivencias de mujeres. "La idea del libro nace gracias a Carmen, que se reunió con nietas de personas represaliadas o fusiladas durante la Guerra Civil y que pensó que esas historias no se podían olvidar".

El texto busca visibilizar la cadena de transmisión entre generaciones que han sostenido las mujeres frente al olvido: "Había una comunicación de todo lo que había ocurrido en esa barbarie, sobre todo, a través de las mujeres, porque la mayoría de las víctimas de la represión habían sido hombres". Ante la ausencia de las madres e hijas de las víctimas, ya fallecidas en su mayoría, las nietas, bisnietas y sobrinas nietas asumen hoy el testigo de relatar lo sucedido.

El legado de Benito Méndez Lemos

La aportación de Salas en el volumen se centra en la figura de su abuelo, Benito Méndez Lemos, un alférez militar que se mantuvo fiel a la república durante la toma de Badajoz en agosto de 1936. Tras resultar herido en los combates por la defensa de la ciudad, fue trasladado a la enfermería del cuartel de la Bomba -ubicado por la actual Ronda del Pilar y avenida de Europa-. Al día siguiente a la caída de la ciudad, fue sacado de la enfermería y fusilado junto a otros mandos militares.

La reconstrucción de estos hechos llegó de forma paulatina. Tras años de silencio en los que en su casa solo se asumía que el abuelo "había muerto en la guerra", Salas adquirió a los 18 años la obra del periodista Mário Neves sobre la matanza de Badajoz. En sus páginas encontró mencionado directamente a su abuelo: Neves relataba cómo en el cuartel de la Bomba yacía el cuerpo del alférez Méndez Lemos cubierto por una sábana blanca.

Posteriormente, el historiador Justo Vila confirmó esos detalles y llegó a inspirarse en esta vivencia para articular uno de los personajes de su novela 'Lunas de agosto'. Sin embargo, el paradero exacto de los restos de Benito Méndez sigue siendo desconocido. Salas señala que su cuerpo "debe estar en la fosa común del cementerio viejo", lugar donde acude cada 15 de agosto.

Miedo, silencio y resistencia

La represión no terminó con los fusilamientos; se prolongó en la vida cotidiana de las mujeres supervivientes. Su abuela, Juana, quedó viuda con cuatro hijos y embarazada de un quinto. Para sacar adelante a su familia, trabajaba como sastra, viéndose obligada a confeccionar los uniformes en el propio cuartel donde estaban los responsables de la muerte de su marido.

Durante décadas, la norma en casa fue el temor. Salas recuerda cómo su abuela interrumpía cualquier conversación diciendo: "No habléis de eso, que todavía pueden venir a por nosotros". Pese a la dureza del contexto y la falta de oportunidades -su madre no pudo estudiar debido a las dificultades económicas familiares-, Salas subraya que "en nuestra familia nunca ha habido ni deseos de odio ni ganas de venganza".

Reivindicación de la memoria

De cara al futuro, Purificación Salas insiste en la necesidad de continuar los trabajos de exhumación e identificación en Badajoz. Aunque se han realizado catas, la gran fosa común descrita en los testimonios históricos sigue sin localizarse plenamente. "A mí no me gustaría que esto se dejara en el olvido, me gustaría que se insistiera porque aquí hay una gran fosa", afirma.

Frente a las corrientes partidarias de obviar el pasado, Salas concluye sobre la importancia de transmitir los hechos a las nuevas generaciones: "Es una pena que ahora haya ideas de retroceso que lo que quieren es olvidar esa historia, porque si no aprendemos de los errores que se hicieron en el pasado, la historia se puede volver a repetir".