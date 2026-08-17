El Ayuntamiento de Badajoz abre la convocatoria para incorporar a siete músicos fijos a la Banda Municipal

El Boletín Oficial del Estado -BOE- ha publicado este sábado la resolución del Ayuntamiento de Badajoz que pone en marcha el proceso selectivo para cubrir siete plazas de personal laboral fijo en la Banda Municipal de Música. Tras este anuncio oficial, el plazo para la presentación de solicitudes se ha abierto hoy y se mantendrá activo durante 20 días hábiles, extendiéndose hasta mediados de septiembre.

La convocatoria está encuadrada en el Grupo C -Subgrupo C1- del empleo público y se resolverá mediante el sistema de oposición libre. Las vacantes ofertadas abarcan las siguientes especialidades instrumentales: saxofón tenor/barítono, trompa, trompeta/fliscorneo, tuba, clarinete/clarinete bajo y percusión. Para poder participar en las pruebas, los aspirantes deben estar en posesión del título profesional de Música en la especialidad a la que optan -o titulación superior equivalente- y contar con el título de bachillerato o las pruebas de acceso superadas a las Enseñanzas Superiores de Música.

El procedimiento selectivo constará de tres fases eliminatorias. La primera evaluará las competencias teóricas y prácticas a través de un cuestionario tipo test de 50 preguntas en 70 minutos y una audición individual donde cada candidato interpretará, sin acompañamiento de piano, la obra obligatoria fijada en las bases para su instrumento que se puede encontrar en el Boletín Oficial de la Provincia de la Diputación de Badajoz del 13 de mayo. Quienes superen esta fase, se someterán a un reconocimiento médico y a un periodo de prácticas remuneradas de un mes en la propia Banda Municipal antes de formalizar su contratación definitiva como personal fijo.

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La tramitación de la solicitud deberá realizarse a través del catálogo de trámites de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Badajoz. La tasa de derechos del examen es de 9,02 euros, quedando exentos del pago las personas demandantes de empleo y los miembros de familias numerosas de categorías especiales. Además, aquellos opositores que aprueben los exámenes sin obtener plaza, pasarán a integrar la bolsa de trabajo municipal para cubrir futuras necesidades de personal temporal.