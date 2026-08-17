La calle Santo Domingo de Badajoz reabre al tráfico tras una renovación de 156.000 euros

La calle Santo Domingo de Badajoz vuelve a estar abierta al tráfico una vez concluidos los trabajos de renovación iniciados el pasado mes de mayo. La actuación ha transformado este espacio del Casco Antiguo, donde se han renovado las canalizaciones y se han eliminado los bordillos para implantar una plataforma única.

Las obras han abarcado más de 2.000 metros cuadrados en la plaza. Los viales se han ejecutado en adoquín, mientras que para las aceras se ha utilizado baldosa de granito, dentro de una intervención que también ha incorporado nuevo mobiliario urbano.

En concreto, se han instalado bancos, papeleras y una fuente, a los que se sumará la plantación de árboles cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables. La actuación también ha modificado la configuración de la glorieta, que pasa a tener un diseño circular y mejor adaptado a la geometría de la plaza, según ha informado el Ayuntamiento de Badajoz.

Más de 1,4 millones para las calles del Casco Antiguo

El concejal delegado de Vías y Obras, Carlos Urueña, ha señalado que "Santo Domingo es la última calle en la que hemos actuado dentro de la obra de plataforma única del Casco Antiguo, con una inversión total de más de 1.400.000 euros".

Urueña ha recordado que este proyecto ha incluido igualmente actuaciones en el entorno de la plaza de Santa Ana y las calles San Pedro de Alcántara, Donoso Cortés, Corrina de Badajoz, Concepción Arenal y Padre Rafael.

Imagen actual de la plaza. / Cedida

La intervención realizada específicamente en la plaza de Santo Domingo ha supuesto una inversión de 156.000 euros. Los trabajos se enmarcan en el proyecto global destinado a renovar el firme y mejorar el espacio urbano de una decena de calles del Casco Antiguo de Badajoz, con una inversión que supera los 1,4 millones de euros.