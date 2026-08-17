El cierre repentino de tres ludotecas en las pedanías de Badajoz deja a las familias sin alternativa para conciliar

Familias usuarias de las ludotecas de verano de algunas pedanías de Badajoz han mostrado su malestar después de conocer, prácticamente "de la noche a la mañana", el cierre de tres de estos espacios durante la segunda quincena de agosto. Según denuncian los afectados, dejan de funcionar las ludotecas de Balboa, Alvarado y Alcazaba, una decisión que trastoca la organización de quienes contaban con este servicio para poder conciliar durante las vacaciones escolares.

Estos espacios ofrecen a los niños una alternativa de ocio educativo y convivencia durante el periodo estival y, al mismo tiempo, facilitan la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Funcionan en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, son gratuitos y están dirigidos a menores de entre 2 y 14 años, con una dinámica similar a la de un campamento urbano.

M. L. C es una de las madres afectadas. Su hijo, de tres años, acude a la ludoteca de Balboa y explica que el servicio supone una ayuda fundamental para organizar el verano. "Claro que nos permite conciliar. Tiene un horario amplio y no hay que pagar nada, pero nos han dejado a todos con el culo al aire", señala. Su principal queja es que el anuncio haya llegado con tan poco margen y que no afecte únicamente a su localidad. "Así, de buenas a primeras", lamenta sobre una medida que, según explica, alcanza también a Alvarado y Alcazaba.

Las familias de Balboa han recibido un comunicado de la dirección de la ludoteca en el que se les informaba de que este pasado viernes sería el último día de actividad. "Ante todo nuestras más sinceras disculpas por los diversos cambios producidos en la organización de las ludotecas 2026", comienza el aviso.

En el escrito se explica que existen "situaciones imprevistas que afectan al equipo" y que, ante "la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones", se ha optado por reorganizar al personal y cerrar por el momento la ludoteca de Balboa. La dirección deja abierta la posibilidad de recuperar el servicio: "En caso de solventarse la situación procederemos a una reapertura, avisando a todas aquellas familias que se han visto afectadas por este cierre".

El malestar de los padres se centra especialmente en la falta de tiempo para buscar una alternativa. En pleno mes de agosto y con el curso escolar todavía sin comenzar, consideran complicado encontrar de un día para otro una solución para los menores durante las horas en las que ellos trabajan.

La respuesta del ayuntamiento

Este diario ha preguntado al Ayuntamiento de Badajoz por la situación. Desde el consistorio explican que "efectivamente, una de las monitoras se encuentra actualmente de baja" y añaden que esperan que "pueda recuperarse lo antes posible".

Las mismas fuentes señalan que estos cambios coinciden con una época en la que habitualmente se reorganiza el servicio. "A partir de la segunda quincena de agosto se suelen realizar reajustes en los grupos en función de las necesidades del servicio y del número de niños y niñas participantes".

Según el consistorio, el objetivo de estos reajustes es adaptar la organización de las ludotecas a la asistencia registrada durante estas fechas.

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Fachada del edificio que alberga la ludoteca de Balboa. / Cedida

Una explicación que, sin embargo, no evita el perjuicio inmediato que denuncian las familias, que habían organizado sus jornadas laborales contando con un servicio gratuito que, en el caso de Balboa, les ha comunicado su cierre de forma imprevista y sin una fecha concreta de reapertura.