El Club Piragüismo Extremadura se proclama doble campeón de España en Trasona

El Club Piragüismo Extremadura cerró con dos títulos nacionales su participación en el Campeonato de España de 500 metros, disputado durante el fin de semana en el embalse de Trasona (Asturias). La entidad pacense acudió a la cita con cuatro embarcaciones —Open PD1, Open PD2, Mujer Senior y Open Senior— y consiguió que todas alcanzaran sus respectivas finales.

El balance se completó con los campeonatos de España en Open PD1 y Open PD2, mientras que las embarcaciones de Mujer Senior y Open Senior también pelearon por las medallas en sus finales. Un resultado especialmente valorado por la entrenadora, Belén Rey, teniendo en cuenta las dificultades que ha atravesado el equipo durante la preparación de la cita nacional.

Entrenar lejos del Guadiana

La prohibición de navegar y entrenar en el río Guadiana, escenario habitual de trabajo del club, obligó a modificar la planificación durante las semanas previas al campeonato. El equipo encontró una alternativa en el embalse de Alqueva, concretamente en el embarcadero de Villarreal de Olivenza, hasta donde tuvo que desplazarse para mantener los entrenamientos.

Las circunstancias condicionaron también la participación del club, que pudo preparar únicamente cuatro embarcaciones para Trasona. Los desplazamientos dificultaron la planificación y limitaron además el trabajo conjunto con el equipo de Paradragon, reduciendo las opciones de presentar más barcos.

Rey destacó especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Olivenza, que facilitó al club el espacio de Villarreal de Olivenza para poder continuar con su preparación. Una ayuda que, según la entrenadora, resultó fundamental para afrontar el campeonato en las mejores condiciones posibles.

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Pese a las dificultades, el Club Piragüismo Extremadura consiguió meter a sus cuatro embarcaciones en las finales y regresar de Trasona con dos campeonatos de España. Un balance que pone en valor la capacidad de adaptación de un equipo que ha tenido que sobreponerse durante las últimas semanas a unas condiciones de preparación alejadas de la normalidad.