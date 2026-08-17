Suceso
Un vehículo arde en plena madrugada en la barriada de San Roque, Badajoz
Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio, que pudo ser intencionado
Nuevo incendio en Badajoz. En la madrugada de este lunes, un vehículo ha ardido en plena calle en la barriada pacense de San Roque. El suceso se ha producido alrededor de las tres de la madrugada, cuando las llamas envolvieron el coche mientras se encontraba estacionado en la vía.
El vehículo afectado es un Audi A4 de color negro que, según han señalado los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, llevaba bastante tiempo estacionado en el mismo lugar. Por esta circunstancia, se baraja la posibilidad de que el incendio haya sido intencionado, aunque no había ningún elemento que permitiera determinar la causa del fuego.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos, así como efectivos de Policía Local y Policía Nacional. Los efectivos del parque municipal trabajaron durante aproximadamente una hora para sofocar el incendio, en una intervención en la que participaron un camión y un vehículo de mando.
Por su parte, Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las causas del incendio.
Además, una vecina de la zona ha explicado a este diario que fue la Policía quien la despertó sobre las tres de la madrugada para pedirle que moviera su coche, ya que se encontraba estacionado junto al vehículo que estaba ardiendo. El fuego provocó daños leves en su vehículo, así como en otro turismo que se encontraba estacionado al otro lado del coche calcinado.
El suceso alertó a los vecinos de la zona en plena madrugada, tanto por el incendio como por el fuerte olor a humo que se extendió por los alrededores."Era horroroso, olía mucho a humo", relata la vecina, quien asegura que durante la intervención no consiguieron localizar al propietario del vehículo incendiado.
- Cinco vecinos de Badajoz, investigados por robar 1.500 kilos de fruta y venderla en mercadillos
- Amigos de Badajoz considera “un desastre” la gestión del hallazgo arqueológico de la avenida de Huelva
- Dos heridos leves en un accidente en la salida de Badajoz hacia Corte de Peleas
- Vecinos de la carretera de Sevilla elevan la protesta: 'Estamos dispuestos a parar las obras si seguimos sin agua potable
- Un hombre herido en un accidente de tráfico a la altura de Bótoa en Badajoz
- CSIF urge al Ayuntamiento de Badajoz a cubrir entre '250 y 300 vacantes' ante el aumento de actividad
- El inesperado hallazgo de una pacense al llegar a la playa de Chipiona: 'A ver si hoy también me toca la lotería
- Extremadura prepara nuevas bolsas para contratar monitores en los colegios