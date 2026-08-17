El Día de la Bicicleta 2026 en Badajoz ya tiene fecha: el 27 de septiembre

El Día de la Bicicleta en Badajoz celebrará su 39.ª edición el próximo 27 de septiembre (domingo) y, un año más, los participantes podrán disfrutar de una jornada deportiva y lúdica que volverá a tener también carácter solidario.

Las inscripciones se podrán realizar del 4 al 26 de septiembre (hasta las 14.00 horas) en los dos centros comerciales Carrefour de la ciudad. Los dorsales son gratuitos, pero se pide a quienes participen en esta actividad que a cambio colaboren con un kilo de comida para el Banco de Alimentos de Badajoz.

Cartel del Día de la Bicicleta 2026. / LA CRÓNICA

La salida, como en ediciones anteriores, será en el Carrefour de la carretera de Valverde, a las 10.30 horas, y la meta en el de Valdepasillas, donde habrá sorteo de regalos tras el paseo.

El Día de la Bicicleta, que organiza la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz, reúne cada año a miles de niños, padres y abuelos, que se unen a este paseo para promover los hábitos de vida saludable.

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Los más fieles a esta cita la esperan con ganas, después de que el año pasado se tuviera que suspender minutos antes de la hora de la salida a causa de la lluvia y el viento, que ponían en peligro la seguridad de los ciclistas.