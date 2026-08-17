Facua urge al Ayuntamiento de Badajoz revisar la red de abastecimiento tras los últimos cortes de agua en Cerro Gordo, La Pilara y San Fernando

La organización de consumidores Facua Extremadura ha urgido al Ayuntamiento de Badajoz que revise de forma integral la red de abastecimiento de agua potable, y no se limite a llevar a cabo reparaciones puntuales, para garantizar a los vecinos un servicio "de calidad" y acabar con las reiteradas incidencias que han ocasionado cortes en las últimas semanas en distintas barriadas de la ciudad.

En este sentido, cita como ejemplo que han sido varias las roturas de tuberías que han dejado sin agua a los vecinos de Cerro Gordo y La Pilara, que el pasado 9 de agosto tuvieron que estar durante más de 10 horas sin suministro por una avería en el anillo de abastecimiento de agua en la zona de las traseras de Suerte de Saavedra. Dos días después, según Facua, un reventón de una tubería provocó la inundación en varias calles de la barriada de San Fernando.

La organización ya se dirigió al ayuntamiento a finales del pasado mes de julio para reclamar que se garantizase el suministro de agua en la barriada de María Auxiliadora, donde los vecinos llevan tiempo denunciando problemas con presión del agua en sus domicilios y numerosas interrupciones del suministro.

Facua Extremadura denuncia la recurrencia de estas incidencias y recuerda que ya en septiembre de 2025 alertó de los continuos y "prolongados" cortes de agua en Cerro Gordo y las quejas de los vecinos por su calidad.

Obligación

La asociación de consumidores advierte de que, aunque la gestión esté encomendada a una empresa concesionaria, el Ayuntamiento de Badajoz no está exento "de sus deberes de supervisión, control y garantía de la adecuada prestación del servicio público", ya que el abastecimiento domiciliario de agua potable es una competencia propia municipal y obligatoria por ley. En este sentido, recuerda que el artículo 14 de la Ley 1/2023, de 2 de marzo, de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura, recoge como principio que deben seguir las administraciones públicas la «adopción de las medidas necesarias para mejorar el acceso de todos a las aguas destinadas al consumo humano».

Además, Facua insiste en que esta situación podría solventarse con mayor celeridad de haberse aprobado de una vez el desarrollo reglamentario de esta ley, lo que considera "imprescindible" para garantizar que situaciones como esta se reduzcan al mínimo y, si ocurren, se solucionen sin mayores problemas.

Noticias relacionadas

La organización, además de una intervención integral en la red de abastecimiento, pide al ayuntamiento que informe de qué manera se va a compensar a los afectados por el tiempo en el que no han recibido el suministro en buenas condiciones.