El Hospital Universitario de Badajoz pone en marcha un programa de preparación nutricional para pacientes oncológicos

La Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario de Badajoz (HUB) ha puesto en marcha el proceso Recuperación Intensificada en Tratamiento Oncológico (RITO), una iniciativa pionera orientada a mejorar la situación nutricional y metabólica de los pacientes oncológicos antes de iniciar tratamientos de quimioterapia y/o radioterapia.

Este programa, desarrollado por el doctor Luis Miguel Luengo, responsable de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del HUB, tiene como objetivo reducir los efectos adversos asociados al tratamiento oncológico, favorecer una mejor tolerancia al mismo y disminuir las interrupciones, retrasos o reducciones de dosis que puedan comprometer su eficacia.

Los pacientes son derivados a consulta de Nutrición por sus oncólogos cuando presentan pérdida de peso, dificultades para alimentarse o problemas metabólicos que puedan afectar a su tratamiento oncológico.

Una vez valorados, reciben una intervención personalizada basada en la optimización de su estado nutricional, el control metabólico y recomendaciones de actividad física adaptada a sus necesidades, explica la Junta en una nota de prensa.

La iniciativa toma como referencia los programas de recuperación intensificada en cirugía, implantados desde hace años en numerosos hospitales españoles y traslada ese mismo concepto de prehabilitación al ámbito de los tratamientos oncológicos no quirúrgicos.

Atención integral

El objetivo es que los pacientes afronten la quimioterapia o la radioterapia en las mejores condiciones posibles, mejorando su capacidad de recuperación y reduciendo complicaciones.

El proceso RITO está acompañado de un estudio de evaluación de resultados que analizará el impacto de esta estrategia sobre la calidad de vida y la evolución clínica de los pacientes.

La Unidad de Nutrición Clínica y Dietética pretende consolidar un modelo de atención más integral y personalizada para las personas con cáncer, incorporando la valoración nutricional y metabólica como un elemento clave dentro del proceso asistencial oncológico.