La artista vasca Gala Knörr expone por primera vez Extremadura: su obra se podrá ver en el Espacio Santa Catalina de Badajoz

La artista vasca Gala Knörr expondrá por primera vez en Extremadura su obra en Extremadura y lo hará en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz desde el próximo 28 de agosto, con una muestra centrada especialmente en la denominada música de club.

Julián Mesa, responsable del proyecto Arteria, encargada del dar contenido a este espacio, ha explicado a Efe que Gala Knörr es "una de las artistas emergentes más importantes hoy en el país" y reconocida en el ámbito nacional e internacional, por lo que augura que su exposición gozará del respaldo del público pacense.

Natural de Vitoria-Gasteiz, Knörr, que ha obtenido distintas becas en distintos países por ser "una de las grandes promesas del arte contemporáneo español", estará en la inauguración de esta muestra. Uno de los objetivos de Arteria de que los creadores que exponen en Santa Catalina coincidan durante varias jornadas con los talentos locales para que estos amplíen sus conocimientos o para generar sinergias.

Esta exposición representará la culminación de un proceso de investigación que ha realizado la creadora durante los últimos años "en relación con la música de club española y europea", género que logró una gran popularidad en Ibiza, Valencia o distintas ciudades del Reino Unido.

Una de las obras que forman parte de la exposición. / LA CRÓNICA

El 'acid house' o el techno son algunos de los referentes de esta música de club con grandes escenarios por ejemplo en los pasados años 80, plasmada por la artista a través de una narrativa de arte contemporáneo que incluye cuadros, vídeo proyecciones, propuestas musicales o material relacionado (como discos, entradas de conciertos...).

La música se fusiona de esta forma con distintos procesos culturales y materiales que no dejará indiferente al espectador.

En la Noche en Blanco

La exposición, que podrá visitarse hasta principios de noviembre, apunta a convertirse en uno de los referentes de La Noche en Blanco de Badajoz, que se celebra el próximo 5 de septiembre.

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La remodelada iglesia Santa Catalina ha demostrado en los últimos años su adaptación para albergar este tipo de iniciativas "gracias a una estrategia de utilización de materiales de producción y de importantes comisariados de arte" que permiten que el espacio se acomode a las propuestas de la cultura contemporánea, según Mesa.