Estas son las tres calles de San Roque en Badajoz afectadas por las obras de asfaltado

Las obras de remodelación y conservación del firme en Badajoz avanzan según la planificación municipal con el inicio de una nueva fase de actuaciones. Tras finalizar hoy mismo los trabajos en la calle Pedro de Valdivia -los cuales comenzaron ayer-, las máquinas y operarios se trasladan hasta el barrio de San Roque, donde las labores se prolongarán durante las próximas tres semanas.

Cortes de tráfico y vías afectadas

La intervención en San Roque arrancó ayer en la calle Eugenio García Estop, en el tramo de aparcamientos que da acceso a la piscina municipal. Esta vía se encuentra actualmente cortada al tráfico y ya han dado comienzo los trabajos de asfaltado.

El plan de trabajo sumará dos nuevas afecciones a partir de mañana, jornada en la que se iniciarán a primera hora de la mañana las labores de reasfaltado en las calles Juan Labrado -que da acceso al pabellón Nuria Cabanillas- y Mondego -desde la avenida Ricardo Carapeto hasta la autopista-. Ambas vías quedarán igualmente cerradas a la circulación de vehículos mientras se ejecutan las tareas programadas, que está previsto que duren "aproximadamente unas tres semanas", según ha informado el Ayuntamiento de Badajoz.

La pasada semana, la empresa adjudicataria Gosadex instaló carteles en todas las calles avisando de los trabajos, además de instalar vallas para evitar el estacionamiento. El contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de pavimentos, señalización y mobiliario urbano entró en vigor el pasado mes de abril y cuenta con una inversión total de 9,4 millones de euros para cuatro años de duración.

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Por el momento, no hay previsión de trabajos de asfaltado en más calles de la ciudad, aunque la empresa concesionaria trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Badajoz para priorizar las actuaciones en función de las necesidades.