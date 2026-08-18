En la terraza del López de Ayala
El ciclo de cine de verano en Badajoz prosigue este miércoles con la película de animación 'Mi vida a lo grande'
La cinta, recomendada para niños de a partir de 7 años, aborda el acoso escolar
El ciclo Cine de Verano, organizado por Fundación Caja Badajoz, prosigue este miércoles con la proyección de la película de animación infantil 'Mi vida a lo grande' en la terraza del teatro López de Ayala.
La cinta, dirigida Kristina Dufková y recomendada para niños de a partir de 7 años, aborda el acoso escolar. Ben, un chico de 12 años, se ha enamorado de Klara, una compañera de clase. Sin embargo, sus compañeros se burlan de él por su físico. Esto parece ser también un problema para gustar a su amiga, por lo que decide ponerse a dieta.
La proyección, como es habitual, comenzará a las diez de la noche.
Las entradas se pondrán a la venta el día de la sesión a las 12:00 horas tanto en la taquilla física como en la web del López de Ayala a un precio simbólico de 1 euro. Se podrán adquirir un máximo de cuatro localidades por persona.
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