El Club de Piragüismo de Badajoz cierra su primera temporada de Barco Dragón con dos platas en el Campeonato de España

El piragüismo pacense está de enhorabuena tras el gran cierre de temporada del Club de Piragüismo de Badajoz en la modalidad Barco Dragón. La entidad ha completado una campaña muy positiva al alcanzar una meritoria decimotercera posición en el X Campeonato de España de Barco Dragón. Esto les ha llevado a convertirse en el segundo mejor club de Extremadura en la clasificación general -solo superado por el C.P. Iuxtanam de Mérida-, consolidando un ascenso meteórico en esta disciplina. "Esta temporada hemos competido en las cuatro regatas del Campeonato de España, que han sido Sevilla, Castrelo de Miño, Lugo y, este último, disputado este fin de semana en el embalse de Trasona, en Asturias", destaca el entrenador Juan Carlos García al hacer balance del periplo completado.

El resultado en competición refleja el altísimo nivel alcanzado por una plantilla que regresa a casa con dos subcampeonatos nacionales. Las tripulaciones de Mujer Senior DB10 y Mixto Senior DB20, se colgaron sendas medallas de plata tras completar sus regatas frente a los mejores clubes del país. "Es un orgullo acabar así la temporada para empezar con mucha energía y fuerza la que viene. Ha sido todo un éxito por el esfuerzo tanto de los entrenadores como de los propios palistas, timoneles y tambores", afirma el técnico.

A estos podios se sumó una cuarta posición del Mixto Senior DB10, que rozó las medallas, mientras que el conjunto Open Veteranos DB20 completó una eliminatoria muy luchada que no terminó en medallas. Por su parte, el conjunto Open Senior DB10, demostró su competitividad al meterse en la Final A, aunque una desafortunada salida de calle impidió que culminaran la prueba. El preparador resalta las ganas del bloque para "seguir disfrutando de estos dos resultados más las buenas sensaciones de los veteranos y los senior".

Integrantes del Club de Piragüismo de Badajoz. / Club de Piragüismo de Badajoz

El verdadero mérito de estos logros cobra más valor al mirar el punto de partida: hace menos de un año, la sección echó a andar con un barco prestado y la modesta meta de disputar alguna final. En tiempo récord, el grupo ha evolucionado hasta disponer de embarcación propia y dos metales nacionales, sobreponiéndose al cierre de la navegación en el río Guadiana a su paso por Badajoz el pasado 1 de agosto, un contratiempo que no ha frenado la motivación ni la preparación del equipo. "Esta temporada era un poco de aprendizaje, una disciplina nueva que hemos empezado con mucha ilusión en el club", explica García. "La temporada que viene ya pondremos objetivos de competición, los cuales no teníamos esta".

Más allá de los trofeos, la entidad celebra la gran familia que se ha consolidado en torno a esta modalidad y mira al futuro con ambición para "seguir luchando por más medallas y muchos más años de éxito". Además, desde la dirección del club agradecen a Juan Carlos García y Blanca Esteban su liderazgo, así como el respaldo institucional que les ha brindado la Federación Extremeña de Piragüismo -FEXP- y el Ayuntamiento de Badajoz.