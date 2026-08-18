S. GARCIA

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XIV Premios Empresario de La Crónica de Badajoz

La iniciativa, el tesón, la visión en los negocios, la capacidad de trabajo y el talento son valores que aglutina el empresario que es capaz de convertir sueños en realidades y contribuir con su trabajo y esfuerzo al desarrollo social y económico de su tierra. La Crónica de Badajoz supo reconocer este lunes por la noche todos estos valores en la gala de entrega de los XIV Premios Empresario de Badajoz