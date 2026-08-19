El Ayuntamiento de Badajoz asfalta 37 calles y anuncia otra campaña de un millón de euros

El Ayuntamiento de Badajoz ya ha puesto en marcha un ambicioso plan de asfaltado que abarca la mejora de 50.000 metros cuadrados de calzada y que se extenderá durante los próximos dos meses y medio, pudiendo llegar a tres si se topan con problemas de vehículos en algunas calles. Así lo ha confirmado a este medio el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, quien ha precisado que este plan es el predecesor de otra actuación de un millón de euros que se anunciará "en breve".

Las actuaciones, enmarcadas en el contrato plurianual de alquitranado adjudicado a la empresa Gosadex, comenzaron en la calle Pedro de Valdivia y continúan actualmente por las zonas de Ronda Norte y San Roque. Tras intervenir las vías previstas dentro de este primer lote, los trabajos se trasladarán a la margen derecha y a la barriada de Las 800, donde ya se han marcado las calles en las que intervendrán los operarios en las próximas semanas: "En principio son estas calles, ya veremos si se incluye o si no se puede hacer alguna por diversos motivos y hay que dejarla para la siguiente campaña".

Vías previstas en la actual campaña

Zona de San Roque: Eugenio García Estop -tramo Ricardo Carapeto a BA-20-, Juan Labrado -desde BA-20 a calle Juan Alba-, Mondego -tramo desde BA-20 a calle Ricardo Casas-, Ricardo Casas Lozano, Teresa Istúriz -aparcamientos-, José Carrillo Díaz, Ronda del Colegio, César Díez Vara, Junco, Alazán, Gorrión, Vista Hermosa, Luis de Zúñiga, Pedro Calderón de la Barca, Trujillo, Plaza Santiago Arolo Viñas y Calle Cuenca.

Eugenio García Estop -tramo Ricardo Carapeto a BA-20-, Juan Labrado -desde BA-20 a calle Juan Alba-, Mondego -tramo desde BA-20 a calle Ricardo Casas-, Ricardo Casas Lozano, Teresa Istúriz -aparcamientos-, José Carrillo Díaz, Ronda del Colegio, César Díez Vara, Junco, Alazán, Gorrión, Vista Hermosa, Luis de Zúñiga, Pedro Calderón de la Barca, Trujillo, Plaza Santiago Arolo Viñas y Calle Cuenca. Margen derecha: Calle Melilla, Zapata, Setúbal, Rafael Gil González, Francisco Parada, avenida del Sol -tramo Ruedas-, Ruecas, Plaza Padre Eugenio, San Marcial, Cuestas de Orinaza, El Palmito, El Barbo, Perca, Lamprea, Lucio, Carpa, Figueira da Foz, Glorieta Puente de la Autonomía, Adolfo Díaz Ambrona y Carretera de Cáceres -estas dos últimas, en sentido Portugal-.

Un segundo plan de un millón de euros

Además de las obras en ejecución, el concejal ha adelantado que el consistorio trabaja en una nueva fase de mejoras para la red vial pacense. Actualmente se encuentra en proceso de contratación un segundo paquete de inversiones valorado en un millón de euros, destinado íntegramente a una nueva campaña de asfaltado que se desarrollará en los próximos meses de este mismo año. Por el momento, no hay una previsión de calles que puedan entrar dentro de este nuevo paquete que, una vez que vea la luz, será anunciado por el Ayuntamiento de Badajoz.

Llamamiento a la cooperación ciudadana

El desarrollo de las obras está condicionado, en gran medida, por la presencia de aparcamientos en las vías públicas. Urueña ha hecho un llamamiento directo a los vecinos para que respeten la señalización de prohibición de estacionamiento temporal y retiren sus coches con antelación: "Pedimos la colaboración ciudadana porque estamos teniendo problemas en algunas calles donde muchos conductores no retiran los coches. Esto nos dificulta mucho el trabajo y, si hay demasiados vehículos estacionados, nos impide directamente poder aglomerar".

El edil insiste en que las labores en cada tramo suelen prolongarse únicamente durante dos o tres días, por lo que solicita paciencia y celeridad a los propietarios para evitar que el plan sufra retrasos o la cancelación de asfaltados previstos. "Lo indicamos con tiempo para que la gente esté atenta y retiren los coches".

Con la actuación ya terminada en Pedro de Valdivia y comenzando las labores en San Roque, este primer plan que abarca 50.000 metros cuadrados se prevé que esté finalizado hacia mediados de noviembre. Sin embargo, la ejecución completa del calendario y que se cumplan los tiempos dependerá no solo de la empresa adjudicataria, sino también de la respuesta de la ciudadanía a la hora de despejar las calles.