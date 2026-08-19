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Badajoz habilita un servicio especial de autobús al recinto ferial por el 'Gran duelo de orquestas' de este jueves

Funcionará a partir de las 23.00 horas, con una frecuencia de 60 minutos

Un autobús urbano con destino al ferial de Badajoz, en una imagen de archivo.

Un autobús urbano con destino al ferial de Badajoz, en una imagen de archivo. / LA CRÓNICA

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz habilitará un servicio especial nocturno de autobús urbano para facilitar los desplazamientos al recinto ferial con motivo del 'Gran duelo de orquestas', que se celebra este jueves y 'enfrentará' en un espectáculo sin precedentes en la ciudad a Panorama y París de Noia.

Este servicio extraordinario comenzará a funcionar a las 23.00 horas desde el ferial, con una frecuencia de 60 minutos.

Paradas

El recorrido incluye paradas en avenida de Elvas, 53; Adolfo Díaz Ambrona; Adolfo Díaz Ambrona, 20; avenida de Santa Marina, 40; Colón, 11; plaza de la Libertad; avenida de Europa, 10; Fernando Calzadilla, 16; Damián Téllez Lafuente, 11; Antonio de Chaves, 2; Paseo Condes de Barcelona, 19 y 7; Jesús Rincón Jiménez, 82; Sinforiano Madroñero, 4, 18 y 6; y avenida de Elvas, 9.

El precio del billete será de 1,20 euros.

Por primera vez en Badajoz, las dos orquestas más grandes de España compartirán el recinto ferial para ofrecer, en dos escenarios enfrentados, una velada de música, luces y baile sin pausa, en la que se irán alternando las actuaciones de una y otra formación. Más de 50 músicos repasarán los mejores éxitos musicales de ayer y de hoy desde las nueve de la noche.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada a 20 euros con gastos de gestión incluidos en la página web de Entradium y físicamente en las tiendas Pavo de Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito. El centro comercial El Faro también dispone de un estand para la venta física de tickets durante todas las tardes de 17.00 a 22.00 horas hasta el 20 de agosto.

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Además, el mismo día del concierto se podrán comprar en la taquilla del auditorio del recinto ferial a 30 euros.

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