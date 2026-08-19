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La falta de mejoras laborales y de seguridad prolonga la huelga en el Marcelo Nessi de Badajoz

Los vigilantes denuncian tres años sin avances y reclaman equiparación salarial, más descansos y medidas ante las agresiones

Exterior del centro Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz.

Exterior del centro Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz. / David Guilherme Carnerero

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L. C. B.

Badajoz

Tres años después de que los vigilantes de seguridad del centro para el cumplimiento de medidas judiciales 'Vicente Marcelo Nessi' en Badajoz iniciasen una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y de seguridad, "no se han producido avances" al respecto, de ahí que se prevea mantener la huelga de cara al nuevo curso.

Según ha explicado a EFE el responsable del sindicato USO en esta dotación, Miguel Ángel González, la llegada del nuevo Ejecutivo extremeño "no ha producido aún cambios" pues "no se ha efectuado ningún contacto en la búsqueda de solucionar esta huelga".

El colectivo, que sufre una "alta conflictividad" en este centro, reivindica el incremento salarial necesario para equipararse al resto de categorías de empleados que trabajan en el 'Marcelo Nessi', ha expresado el también delegado del Comité de Empresa en el mismo.

Mejoras laborales y de seguridad pendientes

Otras demandas son la ampliación de los turnos de descanso durante la jornada diaria o la mejora del material; por ejemplo, los nuevos chalecos entregados fueron cambiados, tras la denuncia realizada para que fueran homologados, aunque a día de hoy "no se han establecido las pautas concretas para su utilización".

Esto hace que sean usados durante toda la jornada prácticamente sin descansos pese a ser "pesados y aparatosos".

Todas estas situaciones llevan "a un alto índice de bajas" en la plantilla, una situación que, a juicio del representante sindical, la Junta de Extremadura "debería abordar" sin más demoras.

Además, distintos profesionales han sufrido agresiones en los últimos meses por parte de internos y en la última a finales de julio fue necesario el traslado de un vigilante al Hospital Universitario de Badajoz después de recibir distintos puñetazos de un joven.

El sindicato USO ha criticado que "no se produzcan avances" en la búsqueda de llegar un acuerdo, lo que demuestra que "no hay voluntad real" por parte de la administración autonómica.

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Pese al "estancamiento" de la situación, la plantilla no se resigna y prevé mantener la huelga con el objetivo de que se logren "estas necesarias mejoras laborales", ha afirmado.

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