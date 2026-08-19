La CHG pretende decidir esta semana si levanta la prohibición de navegar en el Guadiana en Badajoz

Paso decisivo para intentar desbloquear la prohibición de navegar en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz. Más de dos semanas después -desde el pasado 1 de agosto- de que entrara en vigor la restricción tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado -BOE- por el riesgo que suponía para los deportistas la presencia del nenúfar mexicano, la Confederación Hidrográfica del Guadiana -CHG- y la Federación Extremeña de Piragüismo llevaron a cabo ayer por la mañana la inspección conjunta sobre el terreno.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del embarcadero del Club de Piragüismo de Badajoz, uno de los puntos de más actividad náutica del río. Tras el reconocimiento de la lámina de agua, desde la CHG han confirmado el inicio del trámite final: "Nuestros técnicos han mantenido una reunión en el embarcadero del club de piragüismo junto a representantes de la federación extremeña para analizar sobre el terreno la situación actual".

Informe técnico de la Federación Extremeña de Piragüismo

El resultado del peritaje abre la puerta a una resolución casi inminente. Según informan desde el organismo de cuenca, "se ha acordado que la federación aporte por escrito información técnica adicional solicitada por la CHG, que será evaluada por los servicios técnicos del organismo", fijando un horizonte temporal inmediato. "El objetivo es poder resolver el asunto a lo largo de esta semana".

Por su parte, desde la Federación Extremeña de Piragüismo confirman la sintonía alcanzada tras el cara a cara con el organismo estatal. "Hemos mantenido la reunión y, ahora, tenemos que realizar un escrito en base a la seguridad de la práctica del piragüismo como deporte reglado y federado", señalan desde el estamento federativo, asegurando que tramitarán la documentación "a la mayor brevedad para intentar levantar la prohibición de la navegación en Badajoz".

La decisión final será de la CHG

A pesar de la voluntad compartida por agilizar los trámites, el organismo regulador remarca que la luz verde no será automática. Desde la CHG advierten de que "en cualquier caso, la eventual autorización de la navegación quedará condicionada al cumplimiento de las medidas y requisitos que resulten necesarios para garantizar la seguridad de todos los usuarios".

De este modo, se busca acotar los riesgos provocados por el entramado de raíces del nenúfar mexicano -que motivaron este veto inédito tras décadas conviviendo con el camalote y, ahora, con esta planta invasora- acotando la reapertura del río a la práctica supervisada.

La celeridad por resolver el proceso responde a la excepcionalidad del veto. A diferencia del verano pasado, cuando la detección de cianobacterias activó el nivel 2 de alerta por toxicidad y la recomendación de suspender el ocio náutico convivió con cierta permisividad, esta vez se procedió a un cierre formal a través del BOE por la presencia del nenúfar.