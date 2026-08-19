Cerrado desde el 1 de agosto
La CHG pretende decidir esta semana si levanta la prohibición de navegar en el Guadiana en Badajoz
La Federación Extremeña de Piragüismo y la confederación hidrográfica se reunieron ayer por la mañana
Tras la inspección conjunta, la federación elaborará un informe técnico que será estudiado por los técnicos del organismo de cuenca, que decidirán sobre el futuro de la prohibición
Paso decisivo para intentar desbloquear la prohibición de navegar en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz. Más de dos semanas después -desde el pasado 1 de agosto- de que entrara en vigor la restricción tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado -BOE- por el riesgo que suponía para los deportistas la presencia del nenúfar mexicano, la Confederación Hidrográfica del Guadiana -CHG- y la Federación Extremeña de Piragüismo llevaron a cabo ayer por la mañana la inspección conjunta sobre el terreno.
El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del embarcadero del Club de Piragüismo de Badajoz, uno de los puntos de más actividad náutica del río. Tras el reconocimiento de la lámina de agua, desde la CHG han confirmado el inicio del trámite final: "Nuestros técnicos han mantenido una reunión en el embarcadero del club de piragüismo junto a representantes de la federación extremeña para analizar sobre el terreno la situación actual".
Informe técnico de la Federación Extremeña de Piragüismo
El resultado del peritaje abre la puerta a una resolución casi inminente. Según informan desde el organismo de cuenca, "se ha acordado que la federación aporte por escrito información técnica adicional solicitada por la CHG, que será evaluada por los servicios técnicos del organismo", fijando un horizonte temporal inmediato. "El objetivo es poder resolver el asunto a lo largo de esta semana".
Por su parte, desde la Federación Extremeña de Piragüismo confirman la sintonía alcanzada tras el cara a cara con el organismo estatal. "Hemos mantenido la reunión y, ahora, tenemos que realizar un escrito en base a la seguridad de la práctica del piragüismo como deporte reglado y federado", señalan desde el estamento federativo, asegurando que tramitarán la documentación "a la mayor brevedad para intentar levantar la prohibición de la navegación en Badajoz".
La decisión final será de la CHG
A pesar de la voluntad compartida por agilizar los trámites, el organismo regulador remarca que la luz verde no será automática. Desde la CHG advierten de que "en cualquier caso, la eventual autorización de la navegación quedará condicionada al cumplimiento de las medidas y requisitos que resulten necesarios para garantizar la seguridad de todos los usuarios".
De este modo, se busca acotar los riesgos provocados por el entramado de raíces del nenúfar mexicano -que motivaron este veto inédito tras décadas conviviendo con el camalote y, ahora, con esta planta invasora- acotando la reapertura del río a la práctica supervisada.
La celeridad por resolver el proceso responde a la excepcionalidad del veto. A diferencia del verano pasado, cuando la detección de cianobacterias activó el nivel 2 de alerta por toxicidad y la recomendación de suspender el ocio náutico convivió con cierta permisividad, esta vez se procedió a un cierre formal a través del BOE por la presencia del nenúfar.
- Desmantelado un punto de drogas en Las Vaguadas de Badajoz: la policía interviene 15 kilos de hachís, marihuana y cocaína
- Amigos de Badajoz considera “un desastre” la gestión del hallazgo arqueológico de la avenida de Huelva
- Un vehículo arde en plena madrugada en la barriada de San Roque, Badajoz
- El viejo quiosco de La Pajarera de Badajoz, a la espera de ser rehabilitado dos años después
- CSIF urge al Ayuntamiento de Badajoz a cubrir entre '250 y 300 vacantes' ante el aumento de actividad
- Campo Maior cierra unas Festas do Povo históricas tras superar las expectativas con más de 400.000 visitantes
- Intervenidos 111 pares de zapatillas falsificadas que pretendían venderse durante las fiestas de Almendralejo
- La Junta reconoce atrasos en el pago al personal sustituto de centros de menores de Badajoz