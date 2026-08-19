KMKR y Mala Sangre se suben a la terraza de Fundación Caja Badajoz en Live Sound(Set) Festival

El Live Sound(Set) de Fundación Caja Badajoz prosigue este jueves con un concierto de KMKR y Mala Sangre en la privilegiada terraza de la sede de la calle Montesinos.

La actuación comenzará a las 21.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo (100 localidades).

Las bandas invitadas pertenecen a la denominada 'new wave extremeña'. Tras la salida de su trabajo debut, girar por Japón y colaborar con el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear y actuar en el Gran Teatro de Cáceres, KMKR se posiciona como una de las promesas de la música extremeña.

Por su parte, Mala Sangre lleva años tras un micro, teclados y sintetizadores, con sonidos próximos al dark wave y el electro punk. Su directo se ha ganado al público extremeño convirtiéndolo en nominado a Mejor directo en los Premios de la Música de Extremadura 2024.

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Con este festival, Fundación Caja Badajoz pretende ofrecer al público un formato íntimo y cercano para disfrutar de la música y de una de las mejores panorámicas de la ciudad al atardecer.