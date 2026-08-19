Este jueves
KMKR y Mala Sangre se suben a la terraza de Fundación Caja Badajoz en Live Sound(Set) Festival
La entrada es libre hasta completar el aforo
El Live Sound(Set) de Fundación Caja Badajoz prosigue este jueves con un concierto de KMKR y Mala Sangre en la privilegiada terraza de la sede de la calle Montesinos.
La actuación comenzará a las 21.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo (100 localidades).
Las bandas invitadas pertenecen a la denominada 'new wave extremeña'. Tras la salida de su trabajo debut, girar por Japón y colaborar con el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear y actuar en el Gran Teatro de Cáceres, KMKR se posiciona como una de las promesas de la música extremeña.
Por su parte, Mala Sangre lleva años tras un micro, teclados y sintetizadores, con sonidos próximos al dark wave y el electro punk. Su directo se ha ganado al público extremeño convirtiéndolo en nominado a Mejor directo en los Premios de la Música de Extremadura 2024.
Con este festival, Fundación Caja Badajoz pretende ofrecer al público un formato íntimo y cercano para disfrutar de la música y de una de las mejores panorámicas de la ciudad al atardecer.
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