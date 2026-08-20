Una antigua discoteca de la calle San Juan de Badajoz renace como galería de arte: se inaugura el 4 de septiembre

La calle San Juan Badajoz sumará el próximo 4 de septiembre un nuevo espacio cultural en uno de los puntos del Casco Antiguo que durante años ha buscado recuperar actividad. Fundación CB ultima la reforma de un local de más de 200 metros cuadrados, muy próximo a la plaza de España, que abrirá sus puertas convertido en 'Espacio Casa Alba', una nueva galería de arte que se estrenará con una exposición de altura: obra gráfica de Francisco de Goya, Pablo Picasso y Salvador Dalí.

La inauguración será a las 20.00 horas, en vísperas de La Noche en Blanco y permitirá descubrir la transformación de un inmueble con una historia singular. El espacio, que Fundación CB comparte con el CDIEX, fue anteriormente una discoteca, aunque sus orígenes están ligados a la antigua pastelería Casa Alba. Precisamente de aquel establecimiento recupera ahora su nombre.

Mayor oferta expositiva

Fundación CB plantea la apertura como una nueva apuesta por "seguir dinamizando el Casco Antiguo de Badajoz y ampliar la oferta expositiva en la ciudad". La entidad ha avanzado a La Crónica de Badajoz que 'Espacio Casa Alba' debutará con 'Las tres Tauromaquias: arte y tragedia', una muestra que reúne las colecciones de obra gráfica de tres nombres esenciales del arte español: Goya, Dalí y Picasso.

La exposición llega a la ciudad mediante la colaboración de Fundación Caja Badajoz con la Obra Cultural de la Fundación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Europea del Atlántico, de Santander, y está comisariada por Federico Fernández.

El recorrido reúne 40 grabados de Goya, cinco litografías de Dalí y 28 grabados de Picasso. Son, en total, 73 piezas que abordan un mismo fenómeno desde miradas muy distintas. En Goya, la tauromaquia se estructura en tres vertientes: una historia de las corridas de toros en España desde la antigüedad, la representación de las faenas de los principales toreros de su tiempo y los episodios trágicos de la lucha.

La visión de Dalí vuelve la mirada hacia la violencia extrema, provocadora e impactante, mientras que Picasso difumina los contornos de esa tragedia y lleva las escenas hacia el ritmo, la gracia y la danza de la corrida.

Desde Fundación CB recalcan, además, el sentido con el que debe contemplarse la muestra: "Las tres Tauromaquias: arte y tragedia" no pretende ser una exaltación de la fiesta taurina, sino "una aproximación al arte y a la tragedia desde las perspectivas de estos tres artistas españoles". La fundación considera "muy interesante" una exposición que servirá, además, como carta de presentación de su nueva galería.

Arte para revitalizar una calle que perdió actividad

La llegada del espacio cultural se produce en una calle San Juan muy diferente a la de hace dos décadas. El presidente de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz (AECAB), Emilio Vahí, que ocupa el cargo desde 2020 y lleva más de veinte años trabajando en esta vía, recuerda que cuando llegó prácticamente no había locales disponibles. "Cuando llegué aquí solamente había dos locales libres. Yo compré el local donde estoy y el otro, a los dos meses, se alquiló", explica.

Hoy dibuja una fotografía opuesta. Según Vahí, hay más de 20 locales cerrados en la calle San Juan, de dimensiones muy diferentes y muchos de ellos necesitados de importantes reformas. Entre los negocios incorporados durante los últimos años cita un estudio de tatuajes, el bar La Mala Hierba y un pequeño establecimiento vinculado a El Corte de Espín donde se pueden consumir vinos, cervezas y algunos de los productos que comercializa la tienda.

"Uno de los negocios más importantes de la calle fue El Globo, un establecimiento centenario que llamaba la atención de todos los turistas" Emilio Vahí — Presidente de la AECAB

A esa pérdida de actividad se sumó el cierre de comercios históricos. Uno de los casos más significativos fue el de Droguería El Globo, establecimiento centenario que echó el cierre después de sufrir el derrumbe de una pared. Vahí recuerda especialmente su mobiliario tradicional, con estanterías y vitrinas antiguas que convertían el negocio en una de esas estampas que llamaban la atención de los turistas.

El empresario rechaza por ello hablar todavía de una recuperación de San Juan y subraya que hace un par de años se impulsaron programas que facilitaron durante un tiempo la llegada de negocios, pero cuyas aperturas, asegura, no tuvieron continuidad cuando terminaron las ayudas.

"Todo lo que sea atraer público a San Juan es muy bueno"

En ese escenario, Vahí recibe con optimismo la apertura de 'Espacio Casa Alba'. "Todo lo que sea atraer público, atraer gente a la calle San Juan, es muy bueno", afirma. La nueva galería introduce además un tipo de actividad alejado del modelo de ocio nocturno que, a su juicio, contribuyó durante años al deterioro residencial y comercial de esta vía del centro.

La calle San Juan de Badajoz, donde Fundación CB abrirá un nuevo espacio dedicado al arte. / David Guilherme Carnerero

Vahí sostiene que la proliferación de discotecas terminó afectando tanto a los vecinos como al comercio. "Haces polvo la calle. En una vía tan estrecha, de apenas un metro y medio de ancho, no puedes montar cinco discotecas. Te cargas la actividad comercial y te cargas lo que es el tema de la vecindad", critica. A ello añade otro problema: una vez acondicionado un local como bar o discoteca, devolverlo posteriormente al uso comercial exige una inversión importante.

Desde la asociación empresarial llevan tiempo reclamando una actuación más ambiciosa. Entre sus propuestas estuvo utilizar fondos públicos destinados a dinamizar el comercio del Casco Antiguo para rehabilitar locales vacíos y ofrecerlos posteriormente, con alquileres reducidos, a emprendedores que carecen de capacidad económica para afrontar la reforma y puesta en marcha de un establecimiento físico.

Vahí considera que esa intervención sigue siendo necesaria y cree que las actuaciones realizadas hasta ahora se han quedado cortas para revertir la pérdida de actividad comercial.

Uno de los cristales del escaparate de la nueva galería de la calle San Juan de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Con más de una veintena de locales cerrados, Vahí sostiene que San Juan necesita nuevos proyectos capaces de atraer público y reactivar la zona. La llegada de la galería camina precisamente en esa dirección: una nueva persiana que se levanta en una calle que hace dos décadas, recuerda, apenas tenía establecimientos disponibles.