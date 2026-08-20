Ránking
La calle más cara para comprar vivienda en la región está en la urbanización Las Lomas de Badajoz, con 475.000 euros de media
El estudio de idealista revela que la de mayor coste de todo el país se encuentra en Mallorca, con precios que ascienden a 15 millones de euros
La calle más exclusiva de Extremadura para comprar una vivienda está en la urbanización Las Lomas de Badajoz, donde los propietarios piden una media de 475.000 euros, según un estudio de idealista.
Pese a liderar el ránking en la comunidad autónoma, este precio se sitúa muy lejos de los que se pide en cualquiera de las diez zonas más caras de España para comprar una vivienda, con importes que en todos los casos superan los 6 millones de euros.
En España, la zona más cara para adquirir una vivienda se encuentra en la isla de Mallorca, concretamente en el municipio de Andratx, y es el Camí des Salinar, donde sus propietarios piden una media de 15 millones de euros.
La medalla de plata de este exclusivo ranking se lo lleva el Paseo de los Lagos, en la famosa urbanización de la Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un precio medio de 11 millones.
La tercera posición abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, donde los vendedores piden 10,5 millones por sus viviendas.
Las calles más exclusivas
A continuación, le siguen el Carrer Mossa en Palma de Mallorca (9,8 millones) y el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la madrileña urbanización La Moraleja (8,9 millones).
Completan el ránking de las diez zonas más caras el Carrer Binicaubell de Palma (7,9 millones); la calle Osa Menor en Marbella (Málaga), con una media de 7.850.000 euros; las calles madrileñas de Serrano y José Ortega y Gasset, en ambos casos con precios de 6.950.000 euros, y la Urbanización Cascada de Camoján, en Marbella (6.395.000 euros).
El estudio realizado por idealista incluye las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas.
Además de las tres comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras cinco autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Cataluña (5.980.000 euros), Canarias (5.950.000 euros), Comunidad Valenciana (4.200.000 euros), Galicia (1.980.000 euros) y País Vasco (1.790.000 euros).
La región más económica es Castilla-La Mancha, donde su calle más cara tiene un precio medio de 335.000 euros, seguida por Extremadura (475.000 euros) y Asturias (490.000 euros).
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