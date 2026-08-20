Detenido en Sevilla el autor de estafas en alquiler de viviendas con 21 afectados, dos de ellos en Badajoz

La Guardia Civil ha detenido a una persona en la localidad sevillana de Gines como presunto autor de un delito continuado de estafa y falsedad documental, en relación al alquiler fraudulento de viviendas a través de una conocida plataforma especializada en internet, que habría afectado a 21 personas de siete provincias diferentes, entre ellas Badajoz.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la benemérita ha constatado una vez analizada la información obtenida que las víctimas se repartían por diversas provincias como Sevilla, donde se han contabilizado ocho damnificados; Huelva, con cuatro; Madrid, Toledo, Cádiz y Badajoz, con dos cada una; y Granada con uno.

Asimismo, la investigación llevada a cabo por el Puesto Principal de Gines, ha permitido establecer el presunto modus operandi del detenido, quien a través de publicitar inmuebles en alquiler a precios asequibles captaba a numerosos interesados, quienes incluso recibían contratos de arrendamiento y documentación de titularidades aparentemente oficiales, lo que conllevaba que las víctimas rápidamente realizaran transferencias en concepto de reserva de los inmuebles.

Grave perdida de ahorros

De esta manera, los documentos y denuncias recibidas han permitido cuantificar hasta el momento un perjuicio económico superior a los 26.000 euros, siendo gravemente significativa la perdida de los ahorros de varias víctimas que habían entregado altas cantidades de dinero para la reserva de la vivienda.

A raíz de esta información, los agentes han detenido a esta persona, que ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito continuado de estafa y delito de falsedad documental.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta, analizando diversa información intervenida, así como movimientos bancarios del ahora detenido, por lo que no se descartan nuevos perjudicados, solicitando la colaboración ciudadana por si se encuentran afectadas por hechos similares.