USO lleva al Ayuntamiento de Badajoz a una mediación para recuperar el 100 % de las pagas extraordinarias

El sindicato USO ha promovido una mediación previa al conflicto colectivo para reclamar que la plantilla municipal de Badajoz recupere el 100 % de las pagas extras que fueron recortadas en 2010.

El acto de mediación se celebrará el próximo 10 de septiembre, a las 11.00 horas, después de que USO solicitara el pasado 19 de junio y el 31 de julio al ayuntamiento pacense que abordara esta cuestión mediante la negociación.

Sin embargo, la "falta de respuesta y de soluciones" ha llevado al sindicato a acudir a una mediación para "intentar conseguir algo que debería poder resolverse alrededor de una mesa", lamenta el sindicato en una nota de prensa.

Desde USO no cuestionan lo que cobran los representantes municipales, pero se preguntan por qué el ayuntamiento "puede pagar íntegramente las pagas extraordinarias de sus responsables políticos" pero "dieciséis años no se busca una solución para que también las recuperen sus trabajadores".

Sensación de abandono

Asimismo, señalan que esta nueva mediación pone de manifiesto nuevamente un "problema" que USO viene señalando desde hace tiempo, como es "la deficiente gestión de los Recursos Humanos y la sensación de abandono que existe entre los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento".

"Los traslados, la renovación de un Acuerdo Regulador que llevaba caducado desde 2011, acuerdos pendientes de desarrollar y ahora las pagas extraordinarias", son "demasiados asuntos" que terminan avanzando "únicamente cuando se presenta una mediación, una reclamación o se inicia una actuación jurídica".

"Los empleados municipales no deberían necesitar un conflicto para que se atiendan sus problemas. Necesitan planificación, negociación, respuestas y una gestión de Recursos Humanos que se preocupe realmente por sus condiciones de trabajo", afirman.

Respuesta del ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz señala que "el sindicato USO cuenta con una citación remitida por Recursos Humanos desde el pasado 10 de agosto para la celebración de una Mesa General de Negociación el próximo 15 de septiembre, órgano en el que pueden plantearse y abordarse las diferentes cuestiones que sean objeto de negociación".

Durante esta legislatura, añade, "se han llevado a cabo diferentes avances relacionados con las condiciones de los trabajadores municipales, entre ellas, sus retribuciones y sus posibilidades de promoción, se ha publicado el reglamento sobre el teletrabajo a principios de este mes de agosto, así como se está trabajando en un nuevo catálogo de puestos de trabajo".

El consistorio explica también que "hasta el momento se han celebrado un total de 14 Mesas Generales de Negociación, además de diversas reuniones mantenidas entre el equipo de Gobierno y los representantes sindicales, con el objetivo de continuar trabajando y mejorando las condiciones de los empleados municipales."