Muere Roberto Alonso, empresario de Badajoz referente en el sector del calzado

Roberto Alonso Asensio, empresario de Badajoz referente en el sector del calzado, ha fallecido este miércoles a los 68 años a causa de una enfermedad.

Aunque estudió Enfermería, estuvo siempre vinculado al mundo empresarial con varias zapaterías, continuando con el negocio familiar que fundó su padre Óscar Alonso, que llegó a tener numerosas tiendas en la ciudad.

Roberto Alonso fue presidente de la Asociación de Calzado de la Provincia de Badajoz y formó parte del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio y de Coeba.

El empresario tenía dos zapaterías en la calle Menacho -Roberto y Pauta- y otra en la avenida Miguel Celdrán, que hoy permanecen cerradas en señal de luto.

Su funeral se ha celebrado este jueves por la mañana en el tanatorio del puente Real, donde ha sido despedido por familiares y amigos.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado su pesar por la muerte del empresario con un sentido mensaje en sus redes sociales. "Ha fallecido Roberto Alonso Asensio en Badajoz. Referente del comercio local junto a su hermana Florita. Quiero mandar un enorme abrazo a sus hijos Roberto, Alex y Alberto, a Teresa, su mujer, familia y amigos. DEP querido, voy a echar de menos tus regañinas", ha escrito.

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También Félix Retamar, presidente del Centro Comercial Abierto de Menacho, ha lamentado el fallecimiento del empresario, que, según ha destacado, no solo fue un referente en el sector del calzado, sino un firme defensor del comercio minorista. "Estuvo continuamente luchando por el comercio del centro", ha valorado.