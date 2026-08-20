El PSOE elegirá a su candidato a la alcaldía de Badajoz el próximo 26 de septiembre

El PSOE elegirá el próximo 26 de septiembre a su candidato a la Alcaldía de Badajoz en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

La fecha exacta de las primarias era lo que faltaba por saber, puesto que el comité regional del PSOE ya anunció el pasado julio que en septiembre se celebrarían en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito, mientras que en los municipios de menos de 20.000 habitantes las asambleas locales designarían a sus candidatos.

Al día siguiente de este anuncio, la concejala socialista Concha Baños comunicó a través de sus redes sociales su precandidatura. Baños, que ya pugnó en las primarias para la elección de la secretaría general del PSOE local, volverá a competir con Silvia González -que se hizo con la secretaria general y es la actual portavoz municipal-, que siempre ha hecho gala de su intención de presentarse para ser la cabeza de lista del PSOE en Badajoz en los próximos comicios municipales, aunque aún no lo haya hecho oficialmente.

El también candidato a la secretaria general del PSOE durante las últimas primarias, Anselmo Solana, ha señalado a EFE que aún no ha decidido si se presentará al proceso para optar a la alcaldía.

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Después de los tres últimos comicios municipales, donde el candidato socialista fue Ricardo Cabezas, el PSOE concurrirá a las próximas elecciones con nuevo aspirante.