El Ayuntamiento de Badajoz abre la convocatoria para optar a 17 plazas de auxiliar administrativo

El Ayuntamiento de Badajoz ha abierto el plazo de la convocatoria de una oposición libre para cubrir 17 puestos de auxiliar administrativo. Las personas interesadas en concurrir a esta prueba selectiva tienen hasta el próximo 15 de septiembre como fecha tope para registrar sus solicitudes, que solo se pueden cumplimentar a través de la aplicación informática habilitada para ello en la web municipal (www.aytobadajoz.es). Después, se puede presentar telemáticamente o en el Registro Municipal.

Inicialmente, esta convocatoria era para cubrir, con carácter de personal funcionario de carrera, 9 plazas de auxiliar administrativo, encuadradas en el grupo C2 de la escala de Administración General, pero la oferta se ha ampliado a casi el doble de puestos.

Al tratarse de una oposición libre, solo contará la nota del examen y no los méritos. Para poder presentarse, la única titulación que se requiere a los aspirantes es la ESO.

Una vez publicada la lista de admitidos provisionales y cumplido el periodo de posible subsanación de errores, se publicará el listado definitivo de aspirantes y será entonces cuándo se concrete la fecha, el lugar y la composición del tribunal que los evaluará.

La prueba selectiva constará de tres fases, todas ellas de carácter obligatorio y eliminatorias. La primera se divide en dos ejercicios: uno consistirá en contestar a un cuestionario tipo test de 40 preguntas más 10 de reserva relacionadas con el temario, y el otro en responder a dos cuestionarios, también tipo test, sobre cuestiones informáticas y administrativas, respectivamente.

La segunda fase será la prueba médica y la tercera, un periodo de prácticas retribuidas de un mes, durante el que los candidatos desempeñarán las funciones propias del puesto al que aspiran, siendo evaluados por el jefe de departamento de la plaza vacante que han elegido, que valorará su actitud y aptitud.

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Bolsa de trabajo

Los aspirantes que superen, al menos, el primer ejercicio sin haber obtenido plaza, pasarán a constituir una bolsa de trabajo para atender futuras necesidades de personal temporal, en la categoría de la plaza convocada, que pudieran producirse en el ayuntamiento, dejando sin efecto las bolsas anteriores.