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El cantante extremeño Juan Carlos Berrocal presenta 'Mi gran noche' en Badajoz

El artista de Valencia de Alcántara ofrece un concierto este viernes en la terraza del teatro López de Ayala

Cartel promocional del espectáculo 'Mi gran noche' de Juan Carlos Berrocal.

Cartel promocional del espectáculo 'Mi gran noche' de Juan Carlos Berrocal. / LA CRÓNICA

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L. C. B.

Badajoz

El cantante y compositor extremeño Juan Carlos Berrocal ofrece este viernes un concierto en la terraza del teatro López de Ayala de Badajoz para presentar su último espectáculo, 'Mi gran noche', una propuesta en formato acústico en la que interpretará canciones de su repertorio y composiciones recientes.

Natural de Valencia de Alcántara, Berrocal comenzó a los 12 años a escribir poesía de forma autodidacta. Durante su adolescencia desarrolló una trayectoria vinculada al mundo del toreo y, a los 16 años, debutó como novillero, respaldado por figuras como Enrique Ponce.

En julio de 2017 dejó la actividad taurina para dedicarse por completo a la música. Desde entonces, ha desarrollado un proyecto propio en el que combina la poesía con estilos como la balada, la ranchera y el bolero. Sus composiciones abordan temas como el amor, la libertad y las experiencias personales desde una perspectiva ligada a sus raíces extremeñas.

Su presentación ante el gran público tuvo lugar en junio de 2019, cuando abrió el concierto de Luz Casal en el Auditorio del Recinto Ferial de Badajoz, ante más de 4.000 asistentes. En 2021 comenzó a trabajar con el músico y productor David Santisteban, una colaboración que marcó una nueva etapa en su carrera.

En 2024 debutó en la Sala Galileo Galilei de Madrid con todas las localidades vendidas y acompañado por el grupo Materia Prima. Ese mismo año participó en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, organizados por la Asociación ANDE, con una actuación celebrada en el Auditorio de Mutua Madrileña.

Tras dedicar buena parte de 2025 al trabajo de estudio, la composición de nuevas canciones y la preparación de su primer libro de poemas, Berrocal ha retomado ahora los directos con 'Mi gran noche', una gira con la que vuelve al encuentro del público en un formato centrado en la voz, la guitarra y la cercanía con los asistentes.

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Las entradas para el concierto, que comenzará a las 22.00 horas, tienen un precio de 18 y 20 euros.

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