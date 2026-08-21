Facua ve "injustificado" el cierre de las ludotecas de tres pedanías de Badajoz

Facua Extremadura ha criticado que el Ayuntamiento de Badajoz haya decidido cerrar las ludotecas de verano de las pedanías de Balboa, Alvarado y Alcazaba durante la segunda quincena de agosto, una medida que considera "injustificada" y que, según lamenta, supone "un grave perjuicio" para las familias que hacían uso de este servicio esencial para la conciliación durante el periodo estival.

La asociación, a través de un comunicado, no comparte las explicaciones del consistorio, que justifica esta decisión en la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones ante la falta de plantilla, aunque deja la puerta abierta a que se retome la actividad en estos espacios si se resuelve el problema.

Para Facua, este cierre no es solo una interrupción de unas actividades recreativas, sino que son un servicio de apoyo la conciliación de la vida familiar y laboral de los vecinos, que de forma gratuita pueden dejar a sus hijos, de entre 2 y 14 años, en las ludotecas en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde.

"La suspensión del servicio afecta directamente a las familias que habían organizado sus jornadas laborales y personales contando con la existencia de estas ludotecas", reprocha la asociación, que se queja de que la decisión se ha comunicado "con escaso margen temporal y de forma imprevista", dificultando que los padres encuentren otras alternativas.

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Facua reclama al Ayuntamiento de Badajoz que aclare los motivos que han provocado el cierre de las ludotecas, las alternativas que se han valorado y las razones por las que no ha sido posible seguir prestando el servicio.