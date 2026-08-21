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En dos semanas

La gestión de la cafetería de El Hospital queda desierta y la Diputación de Badajoz la volverá a licitar

Los pliegos se modificarán en cuanto a horarios y otras condiciones para hacer el contrato más atractivo

Uno de los puestos de restauracìón de El Hospital Centro Vivo, en una imagen de archivo.

Uno de los puestos de restauracìón de El Hospital Centro Vivo, en una imagen de archivo. / Diputación de Badajoz

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La cafetería de El Hospital Centro Vivo de Badajoz sigue sin ‘dueño’. La Diputación de Badajoz sacó a concurso su gestión el pasado mes de junio, pero ninguna empresa presentó oferta, por lo que la licitación se ha declarado desierta.

El contrato con los anteriores adjudicatarios -explotaban los cuatro quioscos que había inicialmente- terminó el pasado 31 de julio. El Hospital cierra todo el mes de agosto y la intención era que el nuevo arrendatario iniciara su actividad el 1 de septiembre, cuando reabrirá este espacio cultural. Ahora ese calendario no se va a poder cumplir.

Según fuentes de la institución provincial, el Área de Cultura volverá a licitar el contrato en «dos semanas» y, tras quedar desierto en julio, para hacerlo más atractivo va a introducir modificaciones en el pliego, que afectan a los horarios y también a otras condiciones, que han «adaptado la programación cultural del centro».

La diputación, que no ha ofrecido más detalles sobre los cambios, a la espera de que se publique el nuevo pliego, habla volver a sacar a licitación «los cuatro puestos de restauración», pero en el último contrato se mencionaba uno único, que funcionaría como cafetería. La institución provincial tampoco aclaró si esta será una de las modificaciones en las que está trabajando.

Además de dejar un único quiosco, el contrato contemplaba condiciones más rígidas en cuanto a los horarios de funcionamiento y uso de los espacios, pues ya no permitía los veladores en la plaza de San Atón (los anteriores adjudicatarios los tuvieron un tiempo, pero luego fueron retirados).

La gestión de la cafetería de El Hospital salió a concurso por un presupuesto base de 7.152,79 euros por cuatro años (162,56 euros al mes, contando 11 meses al año porque en agosto cierra). Se trataba de un procedimiento abierto y la única exigencia era que la oferta de los pujadores superara el canon mínimo legal, es decir, no se admitían ofertas a la baja (la institución provincial corría con los gastos de electricidad y agua).

Condiciones

En cuanto al horario, según el pliego, la cafetería, salvo excepciones, podría funcionar como máximo durante las horas que El Hospital permanece abierto al público, de martes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. También se imponía un mínimo de horas obligatorias de actividad.

Con respecto al uso de este puesto, se establecía que estaba destinado al público en general, pero las reservas para desayunos, meriendas o comidas se limitaban a actividades relacionadas con El Hospital, quedando prohibido cualquier otro externo.

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Asimismo, la carta se limitaba a snacks, bollería y comidas ligeras (embutidos, conservas...) y se prohibía la venta de bebidas alcohólicas de alta graduación.

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