Una placa en el Archivo Histórico Municipal de Badajoz recordará a María Dolores Gómez-Tejedor

El Ayuntamiento de Badajoz recordará a María Dolores Gómez-Tejedor, fallecida en enero de 2025 a los 90 años, con una placa en el Archivo Histórico Municipal, en la plaza de España.

El acto se celebrará el próximo 3 de septiembre, a las 10.00 horas, y, entre otras autoridades, asistirá el alcalde, Ignacio Gragera.

María Dolores Gómez-Tejedor fue una figura clave en la vida cultural e intelectual de Badajoz. Doctora en Historia de América, profesora del instituto Bárbara de Braganza, directora del Museo Arqueológico de Badajoz, archivera del Archivo Municipal y Cronista Honoraria de la ciudad, dedicó su trayectoria a profundizar en la historia de la ciudad y a la conservación del patrimonio documental.

Gran conocedora de la historia local, Gómez-Tejedor trasladó al papel muchos de sus conocimientos, en forma de artículos en revistas y otras publicaciones, colaboraciones en títulos colectivos, así como libros propios, entre los que figuran ‘Reviviendo el pasado de Badajoz: numerosos relatos hacen historia’, que presentó en 2013, ‘El Archivo Histórico Municipal de Badajoz’, en 2009, y ‘La Virgen de Bótoa: semblanza de Badajoz a través de un culto’, en 1989.

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La Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que era socia, ya colocó una placa en la que fue su casa natal, en la plaza de San Andrés, en diciembre de 2025 en reconocimiento a su contribución a la cultura y la historia de Badajoz. En 2018, también le rindió un acto de homenaje para reconocerle en vida sus méritos.