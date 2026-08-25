Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Tráfico

Una joven de 20 años se salta un semáforo y provoca un accidente en Badajoz

El siniestro se ha producido en torno a las 13.45 horas en el cruce de la autopista con la carretera de Sevilla

Accidente en el cruce de la autopista con la carretera de Sevilla.

Accidente en el cruce de la autopista con la carretera de Sevilla. / La Crónica de Badajoz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Badajoz

Un accidente de tráfico entre dos vehículos en el cruce de la autopista con la carretera de Sevilla se ha saldado con daños materiales en los coches implicados y desperfectos en el mobiliario urbano, según ha confirmado la Policía Local de Badajoz. Ninguno de los dos conductores ha resultado herido.

El siniestro se producía en torno a las 13.45 horas y se originó cuando una conductora de 20 años presuntamente se saltó el semáforo, impactando contra otro turismo conducido por un hombre de 66 años.

Noticias relacionadas

Efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar de los hechos para regular el tráfico e instruir el atestado. Los agentes han sometido a ambos conductores a las pruebas de alcoholemia, dando resultados negativos los dos implicados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las familias que okupan los pisos de la Guardia Civil en Badajoz se movilizarán para exigir que se regularice su situación
  2. Incendio en el colegio Guadiana de Badajoz esta madrugada: hay un aula afectada y se investigan las causas
  3. Crimen de David Salazar en Badajoz: La familia pide una reconstrucción de los hechos con el autor confeso
  4. El incendio forestal de Los Lebratos está prácticamente controlado y no ha afectado a ninguna vivienda
  5. Nueve horas de música electrónica y grandes nombres para el estreno de Baila House en Badajoz
  6. Herida una conductora de 44 años tras chocar contra una farola y un árbol en Badajoz
  7. La obra del nuevo hospital de Quirón en la avenida de Elvas de Badajoz entra en su recta final
  8. Manuel Gutiérrez, 34 años siendo Guardia Civil: 'Ayudar también significa escuchar

El SES invierte más de 920.000 euros para modernizar el Hospital de Llerena

El SES invierte más de 920.000 euros para modernizar el Hospital de Llerena

Una joven de 20 años se salta un semáforo y provoca un accidente en Badajoz

Una joven de 20 años se salta un semáforo y provoca un accidente en Badajoz

El PSOE exige al Ayuntamiento de Badajoz un desglose del destino de cada árbol afectado por la obra de Circunvalación

El PSOE exige al Ayuntamiento de Badajoz un desglose del destino de cada árbol afectado por la obra de Circunvalación

Los vecinos de Olivenza se movilizan para encontrar a Francisca, la mujer de 77 años desaparecida ayer

Los vecinos de Olivenza se movilizan para encontrar a Francisca, la mujer de 77 años desaparecida ayer

La piscina climatizada de San Roque vuelve a abrir sus puertas el 9 de septiembre tras siete meses cerrada

La piscina climatizada de San Roque vuelve a abrir sus puertas el 9 de septiembre tras siete meses cerrada

Vídeo | La Guardia Civil mantiene el dispositivo de búsqueda para encontrar a Francisca, vecina desaparecida en Olivenza

Vídeo | La Guardia Civil mantiene el dispositivo de búsqueda para encontrar a Francisca, vecina desaparecida en Olivenza

La iglesia ortodoxa rumana reconoce a Almendralejo

La iglesia ortodoxa rumana reconoce a Almendralejo

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 4 de la Vuelta a España 2026, en directo
Tracking Pixel Contents