Una joven de 20 años se salta un semáforo y provoca un accidente en Badajoz

Un accidente de tráfico entre dos vehículos en el cruce de la autopista con la carretera de Sevilla se ha saldado con daños materiales en los coches implicados y desperfectos en el mobiliario urbano, según ha confirmado la Policía Local de Badajoz. Ninguno de los dos conductores ha resultado herido.

El siniestro se producía en torno a las 13.45 horas y se originó cuando una conductora de 20 años presuntamente se saltó el semáforo, impactando contra otro turismo conducido por un hombre de 66 años.

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Efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar de los hechos para regular el tráfico e instruir el atestado. Los agentes han sometido a ambos conductores a las pruebas de alcoholemia, dando resultados negativos los dos implicados.