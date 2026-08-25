Dispositivo de búsqueda
Encuentran con vida a la vecina de 77 años desparecida en Olivenza (Badajoz)
El helicóptero de la Guardia Civil la ha localizado en una zona de siembra paralela a la carretera de Puente Ajuda
Olivenza respira tranquila tras horas de angustia. La Guardia Civil ha encontrado hace solo unos minutos sana y salva a la vecina de 77 años que estaba desaparecida desde este lunes por la mañana.
La mujer ha sido localizada por el helicóptero de la Guardia Civil en una zona de siembra paralela a la carretera de Puente Ajuda.
Ha sido atendida por los equipos de Cruz Roja en ese mismo lugar y, aparentemente, no presenta ningún tipo de lesión, aunque será trasladada a un centro sanitario para hacer una valoración más exhaustiva de su estado de salud.
A Francisca se le perdió la pista ayer por la mañana. La Guardia Civil, junto a la Policía Local y Protección Civil de Olivenza y Cruz Roja, pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda, al que esta tarde se han unido numerosos vecinos de la localidad. Finalmente, su desaparición ha quedado en un susto.
(Habrá ampliación)
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