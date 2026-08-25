El Guadiana en Badajoz reabrirá a la navegación tras casi un mes cerrado

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha resuelto levantar la prohibición temporal de la navegación en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz aunque, por el momento, será solo para piragüistas federados. La medida, adoptada tras el informe técnico realizado por la Federación Extremeña de Piragüismo -FExP-, ha sido tomada por el organismo de cuenca tras una evaluación de sus técnicos.

Sin embargo, la vuelta para este colectivo al cauce no se producirá hoy mismo. Desde la CHG señalan, en declaraciones a este diario, que "la resolución se ha enviado hoy para publicarla en el BOE y no entrará en vigor oficialmente hasta el día siguiente de su publicación". Esta última no se sabe cuando se producirá y apuntan que es algo que "no depende de la CHG". Cabe recordar que el cierre entró en vigor el pasado 1 de agosto, por lo que ya se cumplen 25 días de prohibición a la navegación.

Un levantamiento parcial acotado a la práctica deportiva

Desde el organismo regulador aclaran la letra pequeña de la norma: "El levantamiento de la prohibición conlleva la aplicación de una serie de requisitos destinados a garantizar la seguridad". Entre ellos, se establece que la navegación en el tramo urbano del río a su paso por Badajoz "únicamente podrá ser realizada por usuarios federados que pertenezcan a algún club de piragüismo reconocido por la FExP".

Por tanto, el levantamiento de la prohibición es estrictamente parcial, puesto que el resto de usuarios recreativos, pescadores o deportistas no federados continúan excluidos de la lámina de agua hasta nuevo aviso. Asimismo, la CHG advierte de que "deberán cumplirse otras medidas de seguridad, como la obligación de navegar acompañado (especialmente los menores) salvo los casos justificados por la federación".

Fin a semanas de incertidumbre tras la inspección técnica

Esta decisión administrativa llega apenas unos días después de la inspección sobre el terreno realizada por los técnicos de la confederación y responsables federativos en el embarcadero del Club de Piragüismo de Badajoz. Tras ese encuentro, la federación elaboró un informe técnico enfocado en la seguridad del deporte reglado que ha servido de soporte jurídico para el dictamen final del organismo de cuenca.

El conflicto arrancó a mediados de julio, cuando la CHG solicitó el cierre total del cauce ante "el peligro de atrapamiento en el entramado de rizomas del nenúfar mexicano" y que entró en vigor el pasado 1 de agosto tras su publicación en el boletín el día anterior. Este veto ha supuesto un hecho inédito, pues tras décadas de convivencia con plantas invasoras en el tramo urbano, nunca se había prohibido la navegación por esta causa, marcando un claro contraste con episodios anteriores como la alerta por cianobascterias del pasado verano.

Con el envío del documento al Gobierno de España y a la espera de su publicación en el BOE, los clubes pacenses podrán volver a continuar con sus entrenamientos. A pesar de que no será oficial hasta su publicación en el boletín, el río Guadiana afronta ya la última etapa del veto a la navegación con la esperanza de quedar reabierto para piragüistas en las próximas semanas.