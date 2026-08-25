La piscina climatizada de San Roque en Badajoz reabrirá el 9 de septiembre tras siete meses cerrada

Se acabó la espera. La piscina climatizada de San Roque reabrirá el próximo 9 de septiembre. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Badajoz a este diario, después de que la instalación permanezca cerrada desde el pasado mes de febrero por una avería en el sistema encargado de controlar la humedad. La fecha concreta despeja así la incertidumbre sobre una clausura que se ha prolongado durante cerca de siete meses y que ha provocado las quejas de sus usuarios.

La reapertura permitirá recuperar una instalación especialmente utilizada por personas mayores, usuarios con problemas de movilidad y pacientes en rehabilitación, además de quienes practican natación por libre. Precisamente, varios usuarios se concentraron este lunes a las puertas de la piscina para reclamar que el regreso de la actividad anunciado para septiembre se materializase finalmente.

La espera ha sido especialmente complicada para quienes utilizan la piscina por recomendación médica. Entre ellos se encuentra Manuela Gómez Peralta, de 73 años, que lleva alrededor de cinco acudiendo a estas instalaciones por sus problemas de movilidad y osteoporosis. "Vengo por problemas de movilidad y me viene de maravilla", explicaba durante la protesta. Como ella, otros usuarios defienden que el ejercicio en el agua resulta difícil de sustituir por otras actividades físicas.

Cerrada desde febrero

El origen del cierre se remonta al pasado mes de febrero, cuando una avería en la máquina deshumectadora obligó a clausurar la piscina climatizada. Desde entonces, los plazos para recuperar la normalidad se han ido alargando, lo que ha incrementado la inquietud entre los usuarios habituales.

La sustitución del equipo se adjudicó por un importe de 117.558,83 euros y contaba con un plazo de ejecución de 56 días. El retraso motivó las críticas del Grupo Municipal Socialista, que denunció que ese periodo había vencido y puso el foco en las consecuencias de la clausura para mayores, personas con movilidad reducida, usuarios en procesos de rehabilitación y nadadores libres.

A finales de julio, el Ayuntamiento de Badajoz informó de que los trabajos de montaje de la nueva maquinaria principal ya habían concluido con éxito. El consistorio explicó entonces que la avería que había provocado inicialmente el cierre estaba solucionada y que el periodo sin actividad se estaba aprovechando para realizar otras actuaciones.

En concreto, el ayuntamiento señaló que se estaban acometiendo trabajos de mantenimiento y una puesta a punto integral de la piscina con el objetivo de que las instalaciones estuviesen preparadas antes de recuperar la actividad. En aquel momento, el consistorio ya situó la reapertura en septiembre, aunque sin concretar públicamente el día.

La fecha será finalmente el miércoles 9 de septiembre, según ha confirmado el consistorio. Los usuarios esperaban conocer un día concreto después de varios meses de incertidumbre y de las distintas previsiones que se han sucedido desde que se produjo la avería.

Los cursos, ya convocados

La reapertura permitirá además recuperar la programación deportiva de la Fundación Municipal de Deportes (FMD). El ayuntamiento ya ha convocado el tercer turno de los cursos de actividad física, HIIT y ciclo indoor, que se desarrollará durante octubre, noviembre y diciembre y comenzará el 1 de octubre. La preinscripción online estará abierta del 31 de agosto al 6 de septiembre, mientras que podrá realizarse en ventanilla los días 3 y 4.

Imagen de archivo del interior de la piscina climatizada de San Roque, que reabrirá el próximo 9 de septiembre. / Santi García

El sorteo de plazas tendrá lugar precisamente el 9 de septiembre, coincidiendo con la reapertura de la piscina climatizada, y los resultados se publicarán al día siguiente. Los pagos se realizarán entre el 10 y el 16 de septiembre por internet y los días 14 y 15 en ventanilla.