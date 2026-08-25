El PSOE exige al Ayuntamiento de Badajoz un desglose del destino de cada árbol afectado por la obra de Circunvalación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha calificado de "insuficiente" la información facilitada por el consistorio acerca del impacto medioambiental que tendrán las obras del nuevo aparcamiento en Circunvalación sobre la vegetación existente. La portavoz municipal socialista, Silvia González, exige un desglose pormenorizado del estado y destino final de cada uno de los 70 ejemplares que documentaron y que se encuentran repartidos entre el río, la calzada y la muralla.

Aunque la formación valora que el equipo de gobierno haya comenzado a ofrecer explicaciones tras la petición formal presentada por el PSOE el pasado 6 de agosto, consideran que a información actual resulta incompleta. El ayuntamiento informó ayer que 16 ejemplares de los 40 que se ven afectados ya han sido replantados: diez en una pradera de Cerro Gordo con sistema de riego y seis en el centro comercial El Faro. Sin embargo, el grupo socialista considera que "todavía falta información esencial" como identificar cuáles resultarán finalmente afectados, cuáles permanecerán en su ubicación o qué ocurrirá con aquellos que no puedan ser trasplantados.

Discrepancias en el recuento de palmeras

Uno de los principales desajustes señalados por los socialistas atañe a la alineación central del tramo afectado por las obras. Aseguran que, mientras la información municipal dice que solo son seis las palmeras que se han trasladado, el inventario que realizó el PSOE incluye un total de 11 ejemplares afectados en ese punto de la obra. Desde la formación exigen aclaraciones inmediatas sobre el destino previsto para las cinco palmeras restantes.

Desde el partido socialista dicen que el informe del proyecto contempla la incorporación de solo tres árboles nuevos en la urbanización final de Circunvalación, complementados con arbustos, plantas tapizantes y siembras. Ante esta cifra, Silvia González demanda conocer el balance final neto entre los ejemplares perdidos y la nueva vegetación implantada. Asimismo, recuerda que la empresa adjudicataria tiene la obligación legal de mantener durante un año los ejemplares trasplantados, por lo que el PSOE exige un "seguimiento" continuo para evaluar su adaptación y supervivencia.

Por último, desde el grupo municipal reclaman medidas preventivas rigurosas durante los trabajos para evitar dañar al arbolado que permanecerá en la zona, expuesto al uso de excavadoras y grandes estructuras prefabricadas. La portavoz ha remarcado que no es el primer seguimiento que realizan sobre esta actuación, tras haber perdido explicaciones en marzo por el incremento del coste del aparcamiento, e insiste en que la fiscalización continuará para garantizar que el proyecto se ejecute adecuadamente y de forma transparente.

Críticas ecologistas

A las exigencias de la oposición se han sumado las críticas del Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura -Fondenex-. La entidad advierte de que sustituir árboles adultos de más de 50 años por ejemplares jóvenes vulnera el principio europeo de "no regresión ambiental", al tiempo que alerta sobre los riesgos técnicos de ejecutar los trasplantes en pleno verano sin los meses de preparación previa en raíces y ramas que requieren los especímenes.

Asimismo, Fondenex advierte de una posible irregularidad en materia de protección patrimonial. Al ejecutarse junto al recinto abaluartado de Badajoz -declarado Bien de Interés Cultural desde 1931-, la Ley de Patrimonio Histórico de Extremadura contempla un entorno protegido de 100 metros a cada lado que prohíbe alterar el paisaje histórico sin el informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Cultura. Por ello, el colectivo ya ha solicitado formalmente a la Junta de Extremadura la copia de la autorización concedida para las obras y las condiciones impuestas al proyecto.