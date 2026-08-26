Arrancan los trabajos previos para transformar el paseo de la Radio en Badajoz

Las máquinas y la señalización técnica ya han comenzado a desplegarse en el Cerro de Reyes. El Ayuntamiento de Badajoz ha confirmado que esta semana han dado inicio los trabajos previos de implantación para la ansiada remodelación y ajardinamiento del paseo de la Radio, un paso crucial antes de que las excavadoras comiencen el movimiento de tierras intensivo previsto para finales de esta misma semana o el próximo lunes.

Esta fase inicial de acopio de maquinaria y delimitación de la zona marca el arranque sobre el terreno de un proyecto histórico para el barrio. Tras años de reivindicaciones vecinales, la adjudicación recayó en la empresa MESASOL UNO, S.L., que es la encargada de materializar la obra.

Limpieza de la maleza

De hecho, los primeros movimientos ya son visibles en el paseo de la Radio. Tras haber descargado la caseta de obra y el contenedor de residuos en la zona más cercana a la calle Federico García Lorca, hoy mismo dos obreros han estado realizando labores de limpieza de maleza y vegetación en las zonas. Estos trabajos iniciales de desbroce son necesarios para preparar la superficie y poder trabajar con la maquinaria pesada de la siguiente fase.

La actuación cuenta con un presupuesto definitivo de 392.536 euros, financiado al 50 % entre el consistorio pacense y la Diputación de Badajoz a través del Plan de Inversiones en Grandes Ciudades. Con un plazo de ejecución estimado de seis meses, el calendario oficial prevé que las obras concluyan a mediados de febrero de 2027.

Estos trabajos transformarán por completo el eje del paseo, que discurre desde la zona del parque de la parroquia en la calle Alemania hasta la calle Federico García Lorca, cerca del arroyo Rivillas.

Actuaciones

Tras los preparativos actuales, se procederá a la demolición del pavimento viejo, el desmontaje del mobiliario urbano, la retirada de tocones y la tala de aquellos árboles que no estén protegidos y se encuentren en mal estado. Tras ello, se actuará en el sistema de abastecimiento y alumbrado, renovando íntegramente las canalizaciones de agua, la red de abastecimiento y las farolas.

En cuanto al cambio de aspecto, el entorno lucirá pavimento de adoquín de alta durabilidad y dispondrá de una pista multideportiva en la parte alta, dos pistas de petanca y una nueva zona de juegos infantiles. La intervención culminará con la creación de parterres, instalación de césped, plantación de nuevos árboles e instalación de riego automático, convirtiendo el paseo en un nuevo pulmón verde y punto de encuentro para los vecinos del barrio del Cerro de Reyes.