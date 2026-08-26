Badajoz une deporte y solidaridad con un torneo de vóley playa a beneficio de ELA Extremadura

El Parque del Río de Badajoz será escenario el próximo 12 de septiembre del I Torneo Solidario de Vóley Playa Ciudad de Badajoz, una iniciativa que pretende combinar la práctica deportiva con el apoyo a una causa solidaria. La recaudación de la jornada se destinará a ELA Extremadura.

La actividad está impulsada por Copistería Baluarte y Doze+1, con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, y nace con la intención de ofrecer una jornada deportiva abierta a jugadores con diferentes niveles de experiencia.

La competición se desarrollará en categoría única y tendrá un carácter eminentemente amateur. De esta forma, podrán participar tanto personas habituadas al vóley playa como aquellas que quieran acercarse por primera vez a esta modalidad en un ambiente distendido y participativo.

El número de participantes estará limitado a 24 parejas, formadas inicialmente por dos jugadores. De manera opcional, cada equipo podrá incorporar un tercer integrante para realizar cambios a lo largo de los encuentros. Además, la organización garantiza que todos los equipos disputarán al menos cuatro partidos.

Una jornada para competir y colaborar

El precio de la inscripción es de 17 euros por persona e incluye la camiseta oficial del torneo, una bolsa de tela, fruta y agua, además de otros obsequios preparados por la organización.

El formato de competición comenzará con una fase de grupos, tras la cual los participantes accederán a las eliminatorias de Oro o Plata. El sistema de juego estará adaptado al carácter amateur de la cita y buscará que todos los equipos tengan una participación prolongada durante la jornada.

Más allá de los resultados deportivos, la organización pretende que el torneo sirva para reunir a aficionados, amigos y familias en torno al deporte y contribuir a la labor de ELA Extremadura.

Inscripciones abiertas

Las plazas ya están disponibles y permanecerán abiertas hasta completar el cupo de 24 parejas. La organización anima a los interesados a formalizar su inscripción con antelación para asegurar su participación.

Toda la información relativa a las bases, el formulario de inscripción y el desarrollo del torneo puede consultarse en las redes sociales de Doze+1 (@dozemas1) y Copistería Baluarte (@copisteria_baluarte).

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Para resolver dudas o solicitar información adicional, los participantes también pueden contactar con la organización en el 613 108 173.