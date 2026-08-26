Ernesto Sánchez avisa del potencial del Sport Extremadura: «Miedo no hay, pero sí respeto»

El primer derbi oficial entre el WAYBE-Sport Extremadura y el Cacereño Femenino ya empieza a jugarse fuera del terreno de juego. A menos de tres semanas del enfrentamiento de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, el entrenador del conjunto cacereño, Ernesto Sánchez, ha elogiado el proyecto verdinegro y ha advertido del nivel de una plantilla que considera llamada a competir entre las mejores de Primera Federación.

El técnico extremeño no ocultó su valoración sobre el rival al que se medirán sus futbolistas el próximo 9 de septiembre. «Es una plantilla económicamente alta para esta categoría, con jugadoras con experiencia y nivel de Liga F», aseguró durante una entrevista concedida a El Periódico Extremadura, aunque matizó que «esto no va solo de plantillas».

Un derbi que impulsa al fútbol femenino

Más allá del aspecto deportivo, Sánchez considera que la irrupción del Sport Extremadura supone una buena noticia para el fútbol femenino de la región. «Que haya un derbi hace la competición más bonita y puede ayudar al crecimiento del fútbol femenino», afirmó, convencido de que un Cacereño-Sport Extremadura despertará un interés mayor que otros encuentros de la categoría.

El entrenador recordó además que la presencia de dos equipos extremeños en Primera Federación reduce los largos desplazamientos habituales y devuelve protagonismo a una provincia que, a su juicio, había perdido peso en los últimos años tras la desaparición de otros proyectos en Badajoz.

Respeto al estreno copero

Sánchez también mostró sus reservas sobre el calendario, al considerar poco apropiado que dos equipos de la misma categoría se enfrenten antes del inicio liguero. «Nuestro primer enfrentamiento serio será precisamente contra ellas. Va a ser un partido de máxima exigencia», señaló.

El entrenador explicó que el Cacereño ha comenzado la pretemporada más tarde debido a la participación de varias jugadoras en fútbol playa, una circunstancia que, según reconoce, puede dejar a su equipo con menos carga de trabajo acumulada. «Ellas tienen más partidos y más entrenamiento. El Cacereño todavía no va a estar al cien por cien», admitió.

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Pese a ello, dejó claro que afronta el duelo sin temor. «Miedo no tengo nunca, pero respeto sí», concluyó el técnico del conjunto cacereño, que sitúa al Sport Extremadura entre los rivales llamados a marcar diferencias en una temporada que arrancará con un derbi de máxima exigencia.