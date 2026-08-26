La lluvia aplaza al 2 de septiembre el cierre de los ‘Atardeceres Musicales’ de Badajoz

La última sesión de los ‘Atardeceres Musicales’ de Badajoz, prevista inicialmente para este miércoles, 26 de agosto, se celebrará finalmente el próximo miércoles 2 de septiembre debido a la previsión de lluvia para esta semana, según ha informado el Ayuntamiento de Badajoz.

La cita mantendrá su horario habitual y comenzará a las 21.00 horas en el Muelle del río Guadiana, en la margen derecha.

La jornada contará con Leticia García y un taller de bachata, al que seguirá una verbena que pondrá el broche final a la edición de este año de los ‘Atardeceres Musicales’.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz destacan la "gran acogida y participación" que ha registrado la programación durante sus diferentes sesiones, "consolidándose como una de las propuestas para disfrutar de la música y las tardes de verano en un entorno privilegiado junto al río Guadiana".

Regreso después de nueve años

Los ‘Atardeceres Musicales’ regresaron este verano a la agenda cultural de Badajoz después de nueve años de ausencia. La iniciativa se ha desarrollado todos los miércoles de julio y agosto a partir de las 21.00 horas con el objetivo de dinamizar el ocio en la ciudad durante los meses estivales mediante una programación de conciertos gratuitos al aire libre.

La margen derecha de la ribera del río Guadiana ha sido el escenario elegido para recuperar esta propuesta, dirigida a ofrecer alternativas de entretenimiento accesibles para todo tipo de públicos durante las noches de verano.

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La programación arrancó el pasado 8 de julio con la actuación del cantante Willy Wyllazo, que protagonizó la jornada inaugural de una edición con la que Badajoz recuperaba una actividad que llevaba casi una década fuera de su programación cultural.