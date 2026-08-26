Esta es la programación gratuita que ofrecerá Fundación CB para la Noche en Blanco de Badajoz

La Fundación Caja Badajoz se suma este año a la programación de la Noche en Blanco de Badajoz -que se celebrará el próximo 5 de septiembre- con una variada oferta cultural especialmente diseñada para esa noche, con acceso gratuito en dos de sus inmuebles más emblemáticos del Casco Antiguo, concretamente Montesinos 22 y el recién inaugurado Espacio Casa Alba. Entre las 22.00 y las 02.00 horas, ambas sedes abrirán sus puertas de forma ininterrumpida para ofrecer arte, música, teatro, danza y propuestas audiovisuales dirigidas a todos los públicos.

Con esta iniciativa, la entidad refuerza su compromiso con la dinamización del centro histórico y la promoción de la cultura local, poniendo sus espacios y recursos al servicio de la ciudadanía para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del patrimonio de una de las citas más esperadas de la ciudad.

Montesinos, 22

El espacio ubicado en la calle Montesinos, 22, ofrecerá acceso continuado a las muestras 'Antología incoherente' de Pedro Sánchez y 'Colección Francisco Conde: grabados y dibujos'. Además, su terraza permanecerá abierta como el mirador 'Vuelta al horizonte' y acogerá las visitas guiadas 'Badajoz a ras del cielo', con tres pases programados a las 22.00, 22.30 y 23.00 horas para contemplar la ciudad desde las alturas.

La actividad en el auditorio arrancará a las 22.30 horas con el espectáculo familiar de Vakasflakas y Brocolina, al que seguirán dos funciones del microteatro 'La corbata', de Miguel Murillo, representado por H'orozco Teatro a las 23.30 y a las 00.15 horas. Finalmente, la velada en este inmueble finalizará a las 00.45 horas con una sesión de música electrónica experimental a cargo del proyecto FOCUSFOCUSFOCUS.

Nuevo Espacio Casa Alba

Por su parte, el nuevo Espacio Casa Alba, situado en la calle San Juan, 7, albergará durante toda la noche la exposición 'Las tres tauromaquias: arte y tragedia', una muestra destacada que reúne obras de Goya, Dalí y Picasso sobre la visión artística del mundo taurino. La oferta del centro se complementará con la interpretación del espectáculo de danza 'Latencia', a cargo de Luis Agorreta e Irene Naranjo, con pases a las 22.30 y a las 00.30 horas, así como el recital de guitarra clásica 'La guitarra en los tiempos de Manuel de Falla', interpretado por Marcos Arregui a las 23.00 horas.

Todas las propuestas culturales e itinerarios previstos en ambos recintos contarán con entrada totalmente gratuita y acceso libre hasta completar el aforo durante los actos. Con esta programación, Fundación CB refuerza su apuesta por hacer del Casco Antiguo un espacio vivo, abierto y vinculado a la cultura, aprovechando una noche especialmente significativa para acercar sus propuestas a la ciudadanía y contribuir a la dinamización de la ciudad.