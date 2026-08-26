La reforma de las pistas deportivas de María Auxiliadora en Badajoz arrancar en septiembre tras varios intentos fallidos

Tras varios intentos fallidos, la reforma de las pistas deportivas de la barriada de María Auxiliadora parece que va a dejar de ser un proyecto para convertirse en realidad. La Fundación Municipal de Deportes (FMD) ya ha adjudicado las obras y la previsión es que los trabajos arranquen este mes de septiembre.

El plazo de ejecución que establece el pliego de condiciones es de tres meses, por lo que, si no surgen imprevistos, estas instalaciones estarán remodeladas antes de que acabe el año.

La reforma la llevará a cabo la empresa de Villanueva de la Serena Sportser SL por 152.941 euros (el presupuesto base de licitación ascendía a 164.830 euros). Al concurso se presentaron dos propuestas y la suya fue la mejor valorada por la mesa de contratación.

Deficiencias

Las instalaciones deportivas de María Auxiliadora cuentan con pistas para practicar pádel, tenis, fútbol sala y baloncesto, además de un pequeño edificio de vestuarios, que presentan numerosas deficiencias, que la reforma prevista prevé corregir. Así, se va a sustituir el cerramiento de malla metálica de las pistas de pádel y de tenis, se van a pintar sus muros perimetrales y se va a aplicar un revestimiento al pavimento para reparar los desperfectos que sufre.

También se renovará el cerramiento de la pista de fútbol, se derribarán los muretes de la de minibasket y se mejorará el pavimento de ambas.

En el edificio de vestuarios, por su parte, se van a sustituir los sanitarios y la carpintería en mal estado, así como a reponer los vidrios y azulejos rotos. Además, se dotará a la parte destinada a la zona femenina de un calentador de agua.

Pendiente desde 2018

La puesta a punto de estas instalaciones lleva pendiente desde hace varios años, pero se ha ido retrasando por distintos motivos. En 2018, esta actuación se quedó fuera del Plan de Impulso por falta de tiempo y las dos veces que se ha sacado a licitación no terminó con éxito el procedimiento. La primera adjudicataria renunció al contrato, por lo que volvió a salir a concurso, pero quedó desierto.

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La Fundación Municipal de Deportes (FMD) decidió entonces incrementar la inversión prevista en la reforma de las pistas para ajustar los precios a los del mercado actual y hacer la licitación más atractiva.