El 2 de septiembre
Badajoz se suma a las concentraciones de apoyo a Ceuta
El ayuntamiento secunda la convocatoria de la Femp
El Ayuntamiento de Badajoz se suma a las concentraciones ciudadanas que se han convocado el próximo 2 de septiembre como símbolo de apoyo a Ceuta por la grave crisis migratoria que vive ciudad autónoma, tras la entrada de miles de inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
De este modo, secunda la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que, ante la gravedad de la situación, ha instado a los 8.132 ayuntamientos españoles a mostrar su solidaridad con el pueblo ceutí con concentraciones, coincidiendo con el Día de Ceuta, a las puertas de los consistorios a las 20.00 horas.
«Que Ceuta siga siendo ejemplo de convivencia, unidad y confianza en el futuro. Todo el cariño y reconocimiento del municipalismo español», ha escrito la Femp al lanzar la convocatoria en sus redes sociales.
Desde hace días, también en las redes sociales, circula otro llamamiento similar, invitando a los vecinos de las principales ciudades del país a expresar públicamente su apoyo a los ceutíes y trasladarles el mensaje de que no están solos en estos momentos concentrándose en sus respectivos ayuntamientos ese mismo día y a la misma hora. En este caso, la convocatoria lleva por lema ‘Ceuta es España. Ceuta es Europa’.
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