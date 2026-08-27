La plaza Alta de Badajoz recibe este viernes a Jesús Ortega en una noche de flamenco extremeño

La plaza Alta de Badajoz se convertirá este viernes en escenario para reivindicar la personalidad y la riqueza del flamenco extremeño. El bailaor Jesús Ortega encabezará a partir de las 21.30 horas una nueva cita del ciclo Flamenco en la plaza Alta, acompañado por un amplio elenco de artistas de la región.

La propuesta se construye alrededor de tres formas especialmente vinculadas a Extremadura: los jaleos extremeños, los tangos extremeños y los fandangos. Sobre ellas, Ortega plantea un espectáculo que parte de las raíces y de la tradición, pero que las traslada al escenario desde una perspectiva actual.

El baile tendrá un peso protagonista durante toda la noche. Junto a Jesús Ortega participarán como artistas invitados Alejandro Vega y La Caíta, mientras que el cuerpo de baile estará integrado por Sara Ortega, Teresa Corzo, María Romera y Alba Espósito.

Un elenco de baile, guitarra y cante

La música en directo completará una puesta en escena concebida para mostrar diferentes registros del flamenco de la tierra. José Ángel Castilla estará a la guitarra, mientras que José Gómez "Fefo" y Manuel Pajares pondrán las voces. Paco el Aspirina se encargará del teclado y la percusión.

El espectáculo busca así que baile, toque y cante dialoguen alrededor de unos estilos que forman parte de la identidad musical extremeña. Los jaleos y tangos aportarán buena parte del carácter rítmico de la velada, mientras que los fandangos permitirán ampliar el recorrido por las distintas formas expresivas del género.

La elección de la plaza Alta añade además un componente especial a la actuación. El ciclo toma precisamente este enclave pacense como referencia por su condición histórica de lugar de reunión y manifestación popular, aunque el resto de las citas de esta edición se desarrollan en Santa Catalina.

Cinco citas hasta noviembre

Flamenco en la plaza Alta alcanza este año su decimoséptima edición con un programa compuesto por cinco conciertos distribuidos entre los meses de abril y noviembre. La actuación encabezada por Jesús Ortega será la excepción dentro de una programación que tiene Santa Catalina como escenario habitual.

Por el ciclo pasan este año nombres del flamenco extremeño como Miriam Cantero, Esther Merino y Miguel de Tena, en una programación que pone el foco en la diversidad de voces y formas que conviven dentro del género en Extremadura.

Jesús Ortega actúa en Badajoz, en el marco de la actividad 'Flamenco en la plaza Alta', en 2020. / Santi García

La cita de este viernes recuperará, por tanto, la plaza Alta para una noche en la que la tradición flamenca extremeña será el hilo conductor. Ritmo, cante, guitarra y baile se reunirán en uno de los espacios más reconocibles de Badajoz, con Jesús Ortega al frente de un espectáculo concebido alrededor de los sonidos propios de la región.