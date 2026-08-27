Tania Panizo, casi dos años esperando una resonancia en Badajoz: "Solo quiero saber qué tengo"

Tania Panizo, de Badajoz, lleva desde octubre de 2024 conviviendo con una importante inflamación y distensión abdominal, dolores y otros síntomas para los que asegura que todavía no tiene un diagnóstico. Esta vecina de Ciudad Jardín relata que durante este tiempo ha pasado por varias consultas de Digestivo y se ha sometido a distintas pruebas, pero continúa esperando la resonancia magnética que, según explica, fue solicitada para completar el estudio de su problema intestinal.

La prueba podría realizarse finalmente este lunes. El Servicio Extremeño de Salud (SES) se ha puesto en contacto con ella para darle una nueva cita después de que esta semana hiciera público su caso en redes sociales y algunos medios se interesaran por su situación. Sin embargo, después de los aplazamientos sufridos, Tania teme que vuelvan a cancelarla: "Hasta que no esté allí haciéndome la prueba, no me fío", afirma.

Su problema comenzó hace unos dos años. La inflamación abdominal apareció entonces y, según cuenta, no ha desaparecido. Poco después fue atendida en Digestivo. Las analíticas no mostraron una explicación clara para sus síntomas y la especialista consideró necesario estudiar el intestino delgado mediante una resonancia magnética.

"Quería verme el intestino delgado por dentro porque decía que el daño tendría que estar ahí", recuerda Tania. La resonancia quedó pendiente desde finales de 2024, pero el tiempo fue pasando. La primera cita para realizarla, sostiene, no llegó hasta agosto de 2025. A partir de ahí comenzaron los aplazamientos.

Varias cancelaciones

Tania asegura que desde aquella primera valoración ha acudido a cuatro consultas de Digestivo y que, en muchas ocasiones, ha sido atendida por profesionales diferentes. Eso, dice, le obliga a reconstruir su historia clínica una y otra vez. "Cada vez que voy al digestivo es una persona nueva que no sabe mis síntomas. Tengo que empezar de cero a contarle lo que me pasa", explica.

Según su relato, cada vez que acude a la consulta de Digestivo lo hace sin haberse realizado todavía la resonancia, que continúa pendiente. Cuando finalmente recibe una fecha para la prueba, asegura, esta termina aplazándose.

La paciente decidió entonces contar públicamente su situación. En un mensaje difundido en redes sociales mostró una fotografía de su abdomen visiblemente distendido y pidió que su historia fuera compartida. "Algunos, solo con mirar la foto, me dirán 'enhorabuena'. Pues nada que ver", escribió.

En esa publicación quiso dejar claro que su reclamación no pretende conseguir un trato preferente: "No estoy pidiendo privilegios. No estoy pidiendo que nadie pase por delante de mí. Estoy pidiendo que mi caso sea valorado y que se termine de estudiar mi problema después de todo este tiempo".

La repercusión de su denuncia

La difusión del mensaje provocó numerosas reacciones y, según explica Tania, poco después recibió una llamada del SES comunicándole una nueva fecha para la resonancia: el día 31.

Ella considera que la repercusión pública ha sido determinante para que la prueba se haya adelantado. Sin embargo, después de las cancelaciones anteriores, desconfía y prefiere no dar nada por seguro hasta que le realicen la prueba. "No me fío. Hasta que llegue allí y me hagan la prueba no me voy a quedar tranquila", insiste. Su temor es recibir otra llamada en los días previos comunicándole un nuevo aplazamiento.

"No puedo trabajar y sigo sin diagnóstico" Tania Panizo — Vecina de Badajoz

La incertidumbre sanitaria ha tenido además consecuencias en su vida cotidiana y laboral. Tania señala que está de baja desde octubre de 2024 y que su situación ya ha sido valorada por la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social. "No puedo trabajar y sigo sin diagnóstico ni todas las pruebas hechas", resume.

Durante este tiempo, asegura que en algunas consultas se ha relacionado la distensión con gases o con su peso. Son explicaciones que rechaza después de tantos meses con el abdomen inflamado. Ahora confía en que la resonancia permita aclarar qué está ocurriendo y, a partir de ahí, recibir un tratamiento.

Tania asegura que seguirá dando visibilidad a lo sucedido sea cual sea el resultado de la prueba. Explica que decidió contar su experiencia no solo para reclamar una solución a su problema, sino también para dar voz a otras personas que puedan estar atravesando situaciones similares. "Quiero que se conozca la historia. Sobre todo si sirve para ayudar a más personas que estén en mi situación", sostiene.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Servicio Extremeño de Salud (SES) para conocer las circunstancias del caso y saber cuál es la situación de las listas de espera para la realización de resonancias magnéticas en el área de salud de Badajoz.

En concreto, se ha preguntado a la Consejería de Salud si una demora cercana a los dos años es habitual en este tipo de pruebas.

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En respuesta, el SES ha confirmado que la vecina de Badajoz "tiene reprogramada la resonancia para los próximos días", aunque no ha precisado los motivos de los sucesivos aplazamientos. Igualmente señala que, en aplicación de la normativa sobre protección de datos y confidencialidad de la información sanitaria, no puede facilitar información sobre la situación clínica, los tiempos de espera u otros datos relativos a un paciente concreto.