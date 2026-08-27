Dos vehículos arden en Badajoz en pocas horas: uno junto a Carrefour y otro en La Luneta

Dos incendios de vehículos registrados en Badajoz entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, con apenas unas horas de diferencia, han requerido la intervención de los Bomberos de Badajoz. El primero se produjo en la carretera de Valverde, a la altura de la rotonda de acceso al centro comercial Carrefour, mientras que el segundo tuvo lugar de madrugada en La Luneta.

El primer aviso se recibió alrededor de las 21.30 horas del miércoles, cuando el automóvil se encontraba en marcha y comenzó a arder. Al volante iba una mujer que acababa de realizar sus compras en el centro comercial. El fuego se inició en la zona del maletero y las llamas terminaron propagándose por el vehículo hasta dejarlo totalmente calcinado.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del parque, que intervinieron con un camión autobomba y un vehículo de mando. Según fuentes del servicio municipal de Bomberos, los trabajos para extinguir completamente el incendio se prolongaron durante aproximadamente una hora.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de la conductora, así como las causas que provocaron el fuego.

Estado en el que quedó el vehículo tras el fuego registrado en la rotonda de acceso al centro comercial Carrefour. / Cedida

Un segundo incendio de madrugada

Unas horas después, a las 5.54 horas de este jueves, los bomberos recibieron un nuevo aviso por otro vehículo que había comenzado a arder cuando se encontraba estacionado en la calle Lucio, en La Luneta.

Los efectivos desplazados hasta la zona sofocaron las llamas. Por el momento se desconocen las causas que originaron este incendio.

Según fuentes de la Policía Nacional, el caso ha quedado en manos de Policía Científica y Policía Judicial, que tratan de determinar qué provocó el fuego.

El vehículo estacionado en la calle Lucio, en La Luneta, tras ser sofocadas las llamas. / Cedida

Los bomberos, por su parte, han señalado que el propietario del vehículo todavía no ha sido localizado.