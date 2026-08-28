El interés extranjero por comprar vivienda crece en Badajoz: ya supone el 6,8% de la demanda, con Portugal a la cabeza

La demanda extranjera para comprar vivienda gana peso en Badajoz. El 6,8% del interés por los inmuebles que se encuentran a la venta procede ya de fuera de España, según los datos de visitas registrados por idealista durante el primer trimestre del año.

Este porcentaje sitúa a Badajoz en el puesto 21 entre las provincias españolas con mayor peso de demanda extranjera. En este sentido, la cercanía con el país vecino se deja notar en el mercado inmobiliario, ya que Portugal encabeza las búsquedas realizadas desde el extranjero, seguido de Estados Unidos y Alemania.

Pese a este creciente interés internacional, Badajoz se mantiene lejos de los grandes focos de atracción para los compradores extranjeros en España, quienes centran su búsqueda en las zonas costeras y los principales destinos turísticos. Así, Alicante encabeza la clasificación nacional, con un 32,3% de demanda extranjera, seguida de Baleares (28,2%), Málaga (27,1%) y Santa Cruz de Tenerife (26,5%). Es decir, en estas cuatro provincias más de una de cada cuatro búsquedas de vivienda para comprar procede del extranjero.

En total, hay 14 provincias españolas en las que el interés internacional supera el 10% de toda la demanda, todas ellas situadas en la costa. Además de las cuatro anteriores, destacan Girona (22,5%) y Las Palmas (20,3%), mientras que Almería alcanza el 17,4%, Murcia el 15,8% y Granada el 15%.

Por debajo aparecen Tarragona (13,4%), Valencia (11,7%), Cádiz (11,5%) y Huelva (11,1%). El panorama es muy diferente en algunos de los mayores mercados inmobiliarios del país, donde el volumen de compradores nacionales reduce considerablemente el peso relativo de los extranjeros. En Barcelona provincia representan el 8,1% de la demanda; en Sevilla, el 4,7%; y en Madrid, el 3,9%.

La frontera influye

Además, la posición de Portugal como principal origen del interés extranjero en Badajoz encaja con una tendencia que idealista detecta en otras provincias fronterizas: la proximidad geográfica condiciona desde qué países se busca vivienda.

De esta forma, en Huelva los portugueses concentran el 25,2% de toda la demanda extranjera. En el norte, la cercanía con Francia hace que los ciudadanos franceses representen el 32,8% del interés internacional en Girona y lideren también las búsquedas en Castellón y Tarragona.

En otras zonas de España, sin embargo, el perfil es diferente. Los alemanes son los que más buscan vivienda en los dos archipiélagos y representan el 43,5% de las visitas extranjeras en Baleares, el 22,4% en Tenerife y el 21,3% en Las Palmas.

Los británicos mantienen su tradicional interés por el sur y encabezan las búsquedas internacionales en Almería, Málaga, Murcia y Granada. Los neerlandeses, por su parte, tienen una presencia especialmente destacada en Alicante y en buena parte del litoral mediterráneo.

Los extranjeros superan a los españoles

El peso de la demanda internacional llega mucho más lejos en determinadas localidades turísticas. El estudio de idealista/data identifica municipios españoles donde las búsquedas realizadas desde el extranjero superan incluso a las procedentes de España.

Es el caso de Canyamel, Cala d'Or y Cala Ratjada, en Mallorca, donde más del 60% de la demanda procede del exterior y existe un fuerte predominio de compradores alemanes.

También supera ese 60% Cómpeta, en Málaga. Entre el 50% y el 60% de demanda extranjera aparecen otros municipios como Oria (Almería), Nerja y Frigiliana (Málaga), Moraira, Benitachell y Benissa (Alicante), Tijarafe (Tenerife) y Pájara (Fuerteventura).

Las capitales con mayor interés extranjero

Entre las capitales de provincia, Alicante es la que despierta un mayor interés entre quienes buscan vivienda desde fuera de España. Las visitas internacionales representan el 21,8% del total.

Le sigue Palma, con un 18,5%, donde destaca especialmente el mercado alemán: el 44% de toda la demanda extranjera procede de este país.

Málaga ocupa el tercer puesto, con un 14,8%, con Estados Unidos a la cabeza de sus búsquedas internacionales, por delante de Reino Unido y Países Bajos.

El interés estadounidense también lidera las búsquedas extranjeras en otras capitales como València, Barcelona, Girona, Tarragona y Cádiz, mientras que en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria predominan los potenciales compradores alemanes.