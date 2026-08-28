La investigación del robo en el Museo Arqueológico de Badajoz sigue sin avances por la falta de pistas

La investigación abierta por el robo del tesoro de Villanueva de la Serena, ocurrido el pasado mes de abril en el Museo Arqueológico de Badajoz, continúa sin avances significativos debido a la escasez de elementos con los que trabajan los investigadores.

Así lo ha reconocido este viernes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha explicado que la ausencia de cámaras de seguridad en el museo en el momento de los hechos limita las posibilidades de obtener nuevas pistas. "Tenemos muy pocos elementos en la investigación, desgraciadamente", ha señalado Quintana a preguntas de los medios.

El delegado del Gobierno ha recordado que el Arqueológico no disponía entonces de cámaras, aunque actualmente ya se han instalado. Una medida que ha valorado positivamente, si bien ha lamentado que estos dispositivos no estuvieran disponibles cuando se produjo el robo.

"A lo mejor si lo hubiéramos tenido antes, podríamos haber tenido más información en cuanto al robo de aquí", ha indicado. En este sentido, ha considerado "bienvenida" la instalación de cámaras, aunque ha añadido que "se tienen que haber puesto a lo mejor antes".

"Allí sí tenían cámaras"

Quintana también se ha referido a la posibilidad de que el robo registrado recientemente en el Museo de Villena (Alicante) pueda estar relacionado con el ocurrido en abril en el Museo Arqueológico de Badajoz.

Por el momento, ha señalado, no existen elementos suficientes para establecer esa conexión ni tampoco para descartarla. La principal diferencia entre ambos casos es que el museo alicantino sí cuenta con cámaras, por lo que sus imágenes pueden aportar información a los investigadores. "Desconocemos si tiene algo que ver o no, porque aquí no había cámaras. Allí hay cámaras y tienen más elementos para analizar esa investigación", ha explicado.

El delegado ha insistido en que, ante la falta de imágenes del robo de Badajoz, no es posible determinar si detrás de ambos sucesos se encuentran las mismas personas. "Nosotros, desgraciadamente, no podemos asegurar si tiene algo que ver o no tiene nada que ver, porque como no tenemos cámaras, la verdad es que no podemos decir que sean los mismos ni nada, ni que no lo sean, no sabemos nada", ha concluido.

José Luis Quintana, se ha pronunciado en estos términos tras presidir en Badajoz la Junta Extraordinaria de Seguridad, convocada con motivo de los actos institucionales de entrega de las Medallas de Extremadura.