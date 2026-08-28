Fallece Pedro Márquez Alcalde, letrado jefe del Ayuntamiento de Badajoz durante 20 años

Pedro Márquez Alcalde, quien fuera letrado jefe del Ayuntamiento de Badajoz y una figura clave de la administración municipal durante cuatro décadas, falleció el pasado miércoles 26 de agosto a los 93 años.

Márquez Alcalde se incorporó al Ayuntamiento por oposición en 1965 como jefe administrativo del Patrimonio Municipal. A lo largo de sus 40 años de trayectoria profesional, desempeñó diversas responsabilidades de relevancia, como la jefatura del Servicio de Urbanismo o el cargo de secretario general en múltiples ocasiones. En 1983 fue nombrado letrado jefe, puesto que ejerció hasta su jubilación en 2003, cuando alcanzó los 70 años y finalizó su trayectoria en la administración municipal.

Especialista en Derecho Administrativo, Urbanismo y Administración Local, su labor técnica se convirtió en un referente para las distintas corporaciones municipales. Además de su función pública, ejerció durante años la docencia en el colegio Maristas de Badajoz, donde formó a numerosas generaciones de profesionales de la abogacía de la ciudad.

Padre de cuatro hijos y abuelo de varios nietos, el jurista se mantuvo muy activo tras su retiro profesional. Su fallecimiento ha suscitado muestras de pesar en la capital pacense, donde el propio Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados a través de las redes sociales, expresando su "reconocimiento por su dedicación y servicio a la institución y a la ciudad".